Манчестер проиграл Халлу, но вышел в финал Кубка лиги

Молодец кубинец, но Мешкобой конечно же на это не подпишется, так как Ортис вынесет его в одну ка...

Амер может согласится на бой: Ортис ему не опасен.

Донбасс на бумаге сильнее Кременчуга, но есть ряд игроков (Шафаренко, Нименко, Бондарев, Благой, ...

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