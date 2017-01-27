Манчестер проиграл Халлу, но вышел в финал Кубка лиги

«Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (1:0)
Голы: Хаддлстоун 35’ (пенальти) – 1:0, Погба 66’ – 1:1, Ниассе 85’ – 2:1
«Халл Сити»: Маршалл, Мейлер, Магир, Доусон, Таймон, Боуэн (Маркович 59’), Хаддлстоун, Клукас, Мэлони (Эвандро 64’), Диоманде (Эрнандес 70’), Ниассе
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Рохо, Эррера, Кэррик, Погба, Лингард (Руни 79’), Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни 90’)
Предупреждения: — Джонс 11’ , Рохо 87’
Первый матч - 0:1
Источник — Euro-football
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