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Балканы разгромно проиграли Шерифу

Тираспольский клуб забил семь мячей украинцам

  • 27.01.2017 08:24
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«Балканы», выступающие во Второй лиге, выступил спарринг-партнером тираспольского «Шерифа».

«Шериф» - «Балканы» 7:0
Голы: Гынсарь (8, 29), игрок на просмотре (16), игрок на просмотре (55), Кврзич (67), Рикардиньо (73), Бордиян (85).

За «Балканы» играли: Паламарчук, О.Цымбаларь, Саламаха, Любчак, Н.Златов, Гончаренко, Гаврилюк, Райчев (к), Урсуленко, К.Пархоменко, Платунов. На замены после перерыва вышли: Лукаш, Юречко, В.Златов, Пенов, Лазаренко, Арнаутов, Ильчук и Козяр.

Источник — Sport.ua

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