Динамо в Испании: аэробика, теория и восстановление

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Очередной день «Динамо» на испанском сборе носил восстановительный характер.



Утром в одном из залов отеля ребят ждало занятие по аэробике под руководством опытных инструкторов. Длилось оно около часа.



После обеда в игроки получили свободное время, который каждый использовал по своему усмотрению. Кто-то отдыхал в номере или общался с товарищами, другие предпочли более активный отдых, некоторые – наоборот, восстановительные процедуры.



Вечером в программе команды числилось теоретическое занятие. Разбирать и анализировать, конечно, было что, ведь третий контрольный матч «бело-синих» был далеким от идеала. Однако, как известно, результаты этих матчей не столь важны, они дают информацию прежде всего, тренерам.



В контрольных играх футболисты получают определенное задание, установку, и не всегда во главу угла ставится счет на табло. Собравшись после обеда у массажной комнаты, молодые игроки с интересом наблюдали статистические расклады по вчерашнему матчу. «Саша, ты у нас – самый быстрый, смотри какие рывки совершал!» - сказали партнеры Александру Тымчику, который и правда по беговой статистике, дистанции и средней скорости, превзошел всех, и не только во вчерашнем матче.



Впрочем, в этот день не обошлось и без выезда в Футбольный центр. Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым, а также многие игроки посетили матчи с участием молодежной и юношеской команд. И это несмотря на непогоду и дождь, обрушившийся вечером на Марбелью.



К слову, в контрольном матче «Динамо» U-21 приняли участие Владимир Маханьков и Павел Ореховский, проходящие тренировочный сбор с первой командой.



В пятницу команда Сергея Реброва проведет две тренировки в Футбольном центре Марбельи. На этот день синоптики снова прогнозируют дождь. Но это, естественно, никоим образом не помешает планам «Динамо» на тренировочном сборе.

Источник — ФК Динамо Киев

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