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Сталь: нагрузки увеличиваются

Каменский клуб работает над развитием выносливости

  • 26.01.2017 22:58
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Четверг оказался для футболистов «Стали» весьма продуктивным. Утром каменчане провели тренировку на футбольном поле, первая часть которой включала в себя игровую направленность, после чего ребята выполнили беговые задания.

Вторая тренировка также прошла на привычном зеленом, ровном и идеально подготовленном газоне «Papillon Sports Centre». Несмотря на сильный ветер, игроки отработали около 70 минут интенсивного занятия, которое включало упражнения на контроль мяча, точность передач и тактическую выучку.

Не скучно было и вратарям, тренер которых Евгений Иванов на каждом занятии в каждое упражнение привносит элемент новизны. Поэтому кропотливая работа не перерастет в рутину, а значит, за психологическое состояние наших страж ворот можно не беспокоиться.

А после вечерней тренировки команда собралась в тренажерном зале, где была проведена работа, развивающая силу и выносливость футболиста.

Источник — ФК Сталь Каменское

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