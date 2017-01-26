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Звезда не доиграла матч с Астрой

Тренер румынского клуба увел свою команду с поля

  • 26.01.2017 22:45
  • 458 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Звезда
© ФК Звезда

Кропивницька «Зірка» провела перший товариський поєдинок на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі. Суперником нашої команди був чемпіон Румунії, учасник 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, ФК «Астра» з міста Джурджу.

«Зірка» (Кропивницький) – «Астра» (Джурджу, Румунія) – 1:1 (0:0).

«Зірка»: 44. Паст Євген (41. Льопка Роман, 46), б/н Жуков Микита (21. Загальський Ігор, 46), 28. Полегенько Павло (95. Попов Роман, 46), 18. Кучеренко Олександр, 20. Фатєєв Дмитро, 16. Мойя Джонатан (14. Сітало Артем, 46), 4. Перейра Федеріко (к/к) (23. Маткобожик Олександр, 46), б/н Драченко Максим (Лупашко Владислав, 46), б/н Стефлюк Дмитро (11. Бацула Андрій, 46), 9. Щедрий Артем (26. Білоног Дмитро, 46), 50. Акименко Олександр (77. Чичиков Олексій, 46).

Голи: 0:1, Георгі Валентин (62), 1:1, Чичиков Олексій (65).   

Источник — ФК Звезда

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Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 26.01.2017 22:56
    +1
    И что это за демарш был такой?
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    Глумарио
      Глумарио, 26.01.2017 23:04
    0
    zhevaua, 26.01.2017 22:56
    И что это за демарш был такой?
    мяч сдулся
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