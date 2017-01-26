Звезда не доиграла матч с Астрой

Унылый дыр-дыр какой-то... Обе команды постоянно играют через вратаря - динамики никакой.

успокойся ты,все по игре даже когда мы забивали (Возможно!)было нарушение или просто игровой стык

Судья тянет Реал.. 2 удаления должно быть у них...На неймаре 2 жёлтые должны быть показаны вместе...