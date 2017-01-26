Звезда не доиграла матч с Астрой

Кропивницька «Зірка» провела перший товариський поєдинок на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі. Суперником нашої команди був чемпіон Румунії, учасник 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, ФК «Астра» з міста Джурджу.
«Зірка» (Кропивницький) – «Астра» (Джурджу, Румунія) – 1:1 (0:0).
«Зірка»: 44. Паст Євген (41. Льопка Роман, 46), б/н Жуков Микита (21. Загальський Ігор, 46), 28. Полегенько Павло (95. Попов Роман, 46), 18. Кучеренко Олександр, 20. Фатєєв Дмитро, 16. Мойя Джонатан (14. Сітало Артем, 46), 4. Перейра Федеріко (к/к) (23. Маткобожик Олександр, 46), б/н Драченко Максим (Лупашко Владислав, 46), б/н Стефлюк Дмитро (11. Бацула Андрій, 46), 9. Щедрий Артем (26. Білоног Дмитро, 46), 50. Акименко Олександр (77. Чичиков Олексій, 46).
Голи: 0:1, Георгі Валентин (62), 1:1, Чичиков Олексій (65).
Источник — ФК Звезда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.