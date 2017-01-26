В субботу Днепр сыграет с Динамо Тбилиси

На следующий день после контрольного матча с «Хайдуком» футболисты «Днепра» не сбавили оборотов в тренировочной работе. Команда провела два очень интенсивных занятия. Практически полностью они состояли из упражнений с мячами, и при этом все задания необходимо было выполнять очень быстро и практически без пауз. Тренеры постоянно подбадривали своих подопечных, требуя от них работы на максимальной скорости — так, чтобы все было приближено к настоящим игровым условиям. И утром, и вечером упражнения выполнялись по кругу несколькими группами футболистов.



Как обычно, вечернее занятие увенчало упражнение с соревновательным элементом. Разделившись на «синих» и «оранжевых», днепряне играли на ограниченном пространстве. Голов было много, а некоторые их них (при выполнении определенных условий) могли принести команде сразу два очка. Именно так «синие» повели 4:0 после ударов Ярослава Гоменко и Евгения Чеберячко, а Сергей Кравченко сделал счет 5:0. В дальнейшем «оранжевым» дважды удавалось сократить разрыв до минимума, но голы в концовке Валерия Лучкевича и Максима Лопыренка упрочили перевес «синих» 10:7. Ранее победителям три очка (1+2) принес Денис Баланюк.



Завтра команде также предстоят две тренировки, а в субботу, 28 января, «Днепр» сыграет с тбилисским «Динамо». Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Днепр

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