Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер в Португалии: испытание дождем

«Горняки» продолжают работать на сборах в Португалии

  • 26.01.2017 22:38
  • 153 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

После вчерашнего перелета и адаптации второй день тренировочного сбора «горняков» в Лагуше был полностью посвящен работе на футбольном поле и в фитнес-центре.

Вот только непогода, похоже, преследует «Шахтер» в это межсезонье. Не успели игроки насладиться солнцем, как уже сегодня часть утренней и вся вечерняя сессии проходили под проливным дождем. Завтра, правда, погода обещает быть более комфортной для тренировок.

Во второй половине дня занятие было построено преимущественно на упражнениях с мячами. Внимание уделялось тактическим и игровым моментам, быстрому переходу из обороны в атаку. В конце тренировки Паулу Фонсека оставил на поле полузащитников и нападающих и работал с ними отдельно.

Не забывали «горняки» и о праздничном событии – дне рождения вратаря команды Никиты Шевченко, которому исполнилось 24 года. Поздравлять именинника начали еще с утра, а пожелания в его адрес звучали целый день.

– День рождения отмечаю на сборах с 15 лет. Поначалу было немного обидно, а сейчас уже привык и воспринимаю как должное, – говорит вратарь «Шахтера» Никита Шевченко. – Приятно принимать поздравления от партнеров, наставников. Желают здоровья, удачи, сухих матчей. А в целом это обычный тренировочный день. На первом сборе заложили хороший функциональный фундамент, а сейчас занимаемся больше с мячами, работаем над тактикой, выполняем игровые упражнения. У нас, вратарей, своя особая тренировка. Потихоньку набираем форму и с нетерпением ждем матчей. Через игры готовиться легче и интереснее.

Завтра команда проведет утреннюю сессию, а на 17:30 по киевскому времени запланирована товарищеская встреча с «Аустрией».

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.