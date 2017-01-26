Шахтер в Португалии: испытание дождем

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После вчерашнего перелета и адаптации второй день тренировочного сбора «горняков» в Лагуше был полностью посвящен работе на футбольном поле и в фитнес-центре.



Вот только непогода, похоже, преследует «Шахтер» в это межсезонье. Не успели игроки насладиться солнцем, как уже сегодня часть утренней и вся вечерняя сессии проходили под проливным дождем. Завтра, правда, погода обещает быть более комфортной для тренировок.



Во второй половине дня занятие было построено преимущественно на упражнениях с мячами. Внимание уделялось тактическим и игровым моментам, быстрому переходу из обороны в атаку. В конце тренировки Паулу Фонсека оставил на поле полузащитников и нападающих и работал с ними отдельно.



Не забывали «горняки» и о праздничном событии – дне рождения вратаря команды Никиты Шевченко, которому исполнилось 24 года. Поздравлять именинника начали еще с утра, а пожелания в его адрес звучали целый день.



– День рождения отмечаю на сборах с 15 лет. Поначалу было немного обидно, а сейчас уже привык и воспринимаю как должное, – говорит вратарь «Шахтера» Никита Шевченко. – Приятно принимать поздравления от партнеров, наставников. Желают здоровья, удачи, сухих матчей. А в целом это обычный тренировочный день. На первом сборе заложили хороший функциональный фундамент, а сейчас занимаемся больше с мячами, работаем над тактикой, выполняем игровые упражнения. У нас, вратарей, своя особая тренировка. Потихоньку набираем форму и с нетерпением ждем матчей. Через игры готовиться легче и интереснее.



Завтра команда проведет утреннюю сессию, а на 17:30 по киевскому времени запланирована товарищеская встреча с «Аустрией».

Источник — ФК Шахтер

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