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Китайцы собираются выкупить Саутгемптон

Владелец клуба подтвердила намерения китайского холдинга

  • 26.01.2017 22:25
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Катарина Либхерр, владеющая «Саутгемптоном», практически договорилась о продаже части акций клуба китайской инвестиционной компании Lander Holdings.В четверг через фондовую биржу Шэньчжэня Lander Holdings объявила о достигнутой договоренности насчет покупки доли в «Саутгемптоне», не раскрывая каких-либо деталей.

Как передает The Telegraph, на «Сент Мэри» находят подобное заявление преждевременным, но не отрицают свою открытость ко внешним инвестициям, что Либхерр лично подтвердила в письме к болельщикам.

«Пожалуйста, поймите, что в данный момент я могу предоставить лишь ограниченные комментарии касательно этого процесса, однако я могу заверить вас, что все шаги делаются в лучших интересах клуба. Потенциальная сделка требует множества согласований и должна отвечать множеству критериев, прежде чем она будет заключена», — сообщила Либхерр.

Источник — Fapl.ru

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