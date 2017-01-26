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Моха вернулся в Олимпик

У марокканца закончилась аренда в Химнастике

  • 26.01.2017 22:22
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В составе донецкого «Олимпика» пополнение – в команду вернулся марокканский полузащитник Моха, который в последнее время выступал на правах аренды за испанский «Химнастик». Сегодня хавбек провел первую тренировку с командой Романа Санжара.

Отметим, что 23-летний полузащитник выступает за «Олимпик» с 2014 года, когда дончане еще играли в первой лиге. В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Испании Моха сыграл восемь матчей и забил один гол.

Напомним, ранее «Олимпик» покинули Владимир Лысенко, Кирилл Петров, Максим Драченко, Егор Демченко, Илья Корнев и Артем Барановский.

Источник — Footboom

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