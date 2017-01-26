Моха вернулся в Олимпик

В составе донецкого «Олимпика» пополнение – в команду вернулся марокканский полузащитник Моха, который в последнее время выступал на правах аренды за испанский «Химнастик». Сегодня хавбек провел первую тренировку с командой Романа Санжара.



Отметим, что 23-летний полузащитник выступает за «Олимпик» с 2014 года, когда дончане еще играли в первой лиге. В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Испании Моха сыграл восемь матчей и забил один гол.



Напомним, ранее «Олимпик» покинули Владимир Лысенко, Кирилл Петров, Максим Драченко, Егор Демченко, Илья Корнев и Артем Барановский.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.