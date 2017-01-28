Как сложилась судьба футболистов «Динамо» эпохи нулевых. Часть 1

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В конце прошлого года Александр Шовковский последним из поколения динамовских футболистов, которые блистали в Европе в конце 90-х-начале 2000-х, повесил бутсы на гвоздь. В этом материале расскажем, как сложилась судьба его коллег по команде, выступавших с ними бок о бок в 2000-х годах.

Новое тысячелетие принесло в украинский футбол большие перемены: «Шахтер» превратился в реального конкурента в борьбе за чемпионство, а трансферная политика отечественных грандов расширила свои горизонты. Первая часть посвящена динамовским легионерам нового поколения, которые надолго запомнились болельщикам столичного клуба не только игрой, но и поведением вне футбольного поля.

Георгий ПЕЕВ

Годы в «Динамо»: 2000-2006

Один из первых динамовских легионеров, который приехал по приглашению Лобановского, ушел из клуба после неприятной истории. Как-то раз на тренировке он подрался с Клебером, и был отправлен в дубль Йожефом Сабо. После такого инцидента возврата в первую команду уже быть не могло, поэтому от аренды в «Днепр» Протасова он не отказался. В 2007 году болгарский футболист перешел в российский «Амкар», в котором шесть раз признавался лучшим игроком Пермского края. В апреле 2016-го Пеев со скандалом покинул и российский клуб. После полуфинала Кубка России, в котором Георгий не забил один из послематчевых пенальти, главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев грубо оскорбил 37-летнего ветерана перед всей командой. По словам Пеева, это случилось не в первый раз, и больше терпеть такое отношение к себе он не стал. Как итог – расторжение контракта и окончание карьеры.

Горан ГАВРАНЧИЧ

Годы в «Динамо»: 2001-2008

Колоритный сербский защитник покинул «Динамо» в возрасте 32 лет. Далее были ПАОК и «Партизан». Заканчивал карьеру Гавранчич в китайском «Хэнань Констракшн», футболиста замучили травмы, а врачи и вовсе сказали, что продолжать дальше нельзя. Завязав с футболом, Горан получил тренерскую лицензию, и некоторое время работал в одной из детских команд Белграда, где занимался организационными вопросами. Спустя некоторое время Гавранчич отклонил предложение возглавить родные «Чукарички» (из которых был куплен в «Динамо») и решил, что хочет воплотить свою детскую мечту – стать архитектором. Сейчас он работает в одной из частных фирм и занимается делом, далеким от футбола.

Тибериу ГИОАНЕ

Годы в «Динамо»: 2001-2011

Любимчик Валерия Васильевича Лобановского закончил выступления за «Динамо» в возрасте 30 лет, после 10 сезонов, проведенных в Киеве. Больше Гиоане не сыграл ни за один профессиональный клуб. Как сам он признавался в интервью, предложений от серьезных команд не было, а играть в посредственных коллективах ему совсем не хотелось. После карьеры футболиста, Гиоане пробовал себя в роли тренера и бизнесмена, не сыскав особых успехов ни в одном из этих начинаний. Благо, за годы в «Динамо» Тибериу заработал солидную сумму, которая и сейчас помогает ему уверенно держаться на плаву. Гиоане женат на украинке Ирине, у пары есть сын Рафаэль.

Флорин ЧЕРНАТ

Годы в «Динамо»: 2001-2009

Один из немногих ключевых футболистов «Динамо» 2000-х годов, которые до сих пор играют на серьезном уровне. Сразу после ухода из киевского клуба, Чернат перебрался в «Хайдук», в котором успел поиграть ранее в аренде. Далее был четырехлетний вояж в Турцию и возвращение в родной «Оцелул». Совсем недавно Чернат переподписал контракт с клубом «Волунтари», который играет в Высшей лиге чемпионата Румынии. А до этого Флорин выступал под руководством легендарного Георге Хаджи в «Вииторуле». Несмотря на солидный для футболиста возраст, 36 лет, заканчивать с футболом он пока не собирается.

Диого РИНКОН

Годы в «Динамо»: 2002-2009

Однажды возвратившись после «зимних каникул» с лишними 10 килограммами, бразилец так и не смог выйти на прежний уровень. В 2009 году президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Ринкон уже ничем не сможет помочь команде. Далее в карьере Диого была греческая «Кавала», бразильский «Каноас» и изгнание из «Пелотаса» за «нарушение спортивного режима». В 2010 году Ринкон пережил похищение в бразильском городе Виамао. К счастью, бандиты его узнали, и все закончилось банальным угоном машины. Полтора года назад Ринкон признался в том, что большие деньги свели его с ума, а алкоголь сгубил карьеру. Сейчас, после 8-ми месячного курса лечения от алкогольной зависимости, бразилец «в завязке» и наслаждается спокойной жизнью со своей семьей.

Бадр ЭЛЬ КАДДУРИ

Годы в «Динамо»: 2002-2012

Завершение карьеры в «Динамо» для марокканца ознаменовалось арендой в шотландский «Селтик», где Бадр даже сумел отличиться в принципиальном противостоянии с «Рейнджерс». Вернувшись назад, Эль Каддури был сослан в дубль, где и закончил с профессиональным футболом. После «Динамо» его заинтересовала возможность испытать себя в МЛС. Марокканец прибыл на просмотр в «Нью-Йорк Ред Буллс», но долгий простой без матчей и, как он сам говорил, «ужасное поле» привели к травме. Конечно же, контракт с ним не подписали. Предлагали Бадру выступать и за марокканскую «Раджу» на клубном чемпионате мира, но он отказал, так как в молодости играл за принципиального соперника – «Видад». Последние несколько лет о нем ничего не слышно.

Горан САБЛИЧ

Годы в «Динамо»: 2002-2010

Окончание карьеры Саблича случилось весьма неожиданно. Имея контракт на 2 года, хорвата замучили травмы, и он принял решение повесить бутсы на гвоздь. Тренерская работа привлекала Горана всегда, поэтому думать о выборе дальнейшего занятия долго не пришлось. В 2013 году Саблич возглавил «Сплит», который с перерывом тренировал до недавнего времени. Успел Горан поработать даже с Артемом Милевским, которого пригласил по старой дружбе. Как и ожидалось, Артем Владимирович подвел наставника, нарушив спортивный режим, за что поплатился расторжением контракта. Несколько дней назад Саблич стал главным тренером футбольного клуба «Широки Бриег» из Боснии и Герцоговины.

Йерко ЛЕКО

Годы в «Динамо»: 2002-2006

Накануне ЧМ-2006 хорватский полузащитник потребовал у руководства «Динамо» повысить зарплату, за что был отправлен во вторую команду. На этом карьера Леко в киевском клубе закончилась. Следующим этапом стал «Монако», в котором Йерко ничего серьезного так и не достиг. Поиграв еще один год в турецком чемпионате за «Буджаспор», хорват окончательно решил возвратиться на родину. С загребским «Динамо» Леко выиграл два чемпионства и Кубок страны, успел разругаться с тренером Анте Чачичем и съездить в аренду в «Локомотиву». Именно в этой команде из Загреба Леко закончил играть в футбол летом прошлого года. Уже в роли одного из тренеров «Локомотивы» Йерко выбил полтавскую «Ворсклу» из третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

КЛЕБЕР

Годы в «Динамо»: 2004-2008

Протеже Йожефа Сабо сыграл за «Динамо» несколько лет и был твердо нацелен на попадание в сборную Бразилии. Отыграв сезон в аренде в «Палмейрас» и выиграв чемпионат штата Сан Паулу, Клебер окончательно решил перебраться на родину. Следующим клубом экс-динамовца стал «Крузейро». Как итог: 37 голов в 58 матчах и победа в чемпионате штата Минас-Жерайс. Далее было возвращение в «Палмейрас», переход в «Гремио» и аренда в «Васко да Гаму». В 2015 году Клебер перебрался в «Коритибу», за которую выступает и по сей день, имея на руках контракт до конца 2018 года. За национальную сборную Бразилии Клебер так и не сыграл.

Милош НИНКОВИЧ

Годы в «Динамо»: 2004-2012

Сейчас мало кто вспомнит, но Нинкович стал игроком «Динамо» еще в 2004 году и провел в киевском клубе 9 лет. Последние сезоны Милош доигрывал без надлежащей мотивации, поэтому аренда в «Эвиан» в 2013 году стала для него новым вызовом. В тот сезон скромный французский клуб с Нинковичем и Бетао в составе пробился в финал Кубка Франции, где в напряженной борьбе уступил «Бордо». Следующий год Милош провел в «Црвене Звезде», с которой стал чемпионом Сербии. Далее было неудачное возвращение в «Эвиан» и трансфер в австралийский «Сидней» за 1 миллион евро. На Зеленом континенте 32-летний Нинкович с успехом выступает и сейчас.

Владимир КЛЕПАЧ



Продолжение следует…

Источник — Sport.ua

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