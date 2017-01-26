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Сталь сыграет с Ботевом

Команды встретятся 30-го января

  • 26.01.2017 21:47
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Определены соперник и время начала второго контрольного поединка «Стали» на сборах в Турции.

В понедельник, 30-го января, подопечные Леонида Кучука померятся силами с болгарской командой "Ботев" (Пловдив), которая по итогам первой части сезона 2016/17 гг. занимает 7-е место в национальном чемпионате.

Начало спарринга запланировано на 16:30 (время киевское).

Источник — ФК Сталь Каменское

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