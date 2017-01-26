Сталь сыграет с Ботевом

© ФК Сталь

Определены соперник и время начала второго контрольного поединка «Стали» на сборах в Турции.



В понедельник, 30-го января, подопечные Леонида Кучука померятся силами с болгарской командой "Ботев" (Пловдив), которая по итогам первой части сезона 2016/17 гг. занимает 7-е место в национальном чемпионате.



Начало спарринга запланировано на 16:30 (время киевское).

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.