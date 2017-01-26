Ильичевец начал второй сбор

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Сегодня стартовал второй цикл домашнего учебно-тренировочного сбора «Ильичевца». Как и на предыдущем этапе команда проводит по две тренировки в день. Утром футболисты выполнили серьезную беговую работу на легкоатлетических дорожках стадиона «Ильичевец». Приазовцы пробежали 4 серии по 3 круга (1 круг равен примерно 400 м) по временным нормативам.



Вторая тренировка носила игровой характер. После разминки с мячами и одной серии в тренажерном зале команда переместилась на синтетическое поле СК «Ильичевец», где и провела полноценную игровую тренировку. Занятие состояло из отработки передач, «держания», «квадратов» и игры на одну треть поля (футболисты разделились на 4 команды). В таком режиме (только нагрузка и интенсивность тренировок будет постепенно увеличиваться) приазовцы будут работать еще 7 дней.

Источник — ФК Ильичевец

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