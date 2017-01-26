Андрей НЕСТЕРОВ: «Не скажу, что сборы были тяжелые»

Защитник «Карпат» Андрей Нестеров дал свой комментарий относительно сборов команды в Турции.



«Не скажу, что сборы были сильно тяжелые, бывали и тяжелее в моей карьере. Тренировки все были в основном с мячами. Необычно то, что мы практически никакой беговой работы не делали, а были все время с мячами. Делали акцент на передачи, на тактически перестроения - это были необычно где-то. Все было интенсивно, поднимали пульс.



Считаю, что хорошо, плодотворно поработали. Оценю нашу работу положительно. Хорошо запомнился спарринг со словаками, ведь матч был самым интересным, да и по накалу был на уровне.



Новички? Получается найти общий язык, ведь футбольный язык один. Никаких проблем нет, мы им помогаем в адаптации, все нормально», — отметил Нестеров в интервью официальному сайту «Карпат».

Источник — ФК Карпаты

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