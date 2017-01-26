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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне никто ничего не объяснил»

Нападающий «Шахтера» не понимает, почему не полетел с командой на сборы

  • 26.01.2017 20:49
  • 1199 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский рассказал о причинах своего отсутствия на сборах «горняков» в Португалии.

«Почему не поехал на второй сбор с «Шахтером»? Мне никто ничего не объяснял. Главный администратор позвонил мне и сказал, что я не лечу в Португалию. Вот и все. Больше ни с кем на эту тему в клубе не разговаривал. Мои перспективы в «Шахтере»? Все зависит только от меня. Дай Бог, чтобы я в будущем вернулся играл в этом клубе.

Пока не знаю, где продолжу карьеру — агент еще занимается этим вопросом. Думаю, за 5-6 дней будет что-то известно», – сказал Будковский в интервью изданию SportArena.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 26.01.2017 19:58
    +4
    Будківський: Мені ніхто нічого не обяснив. Філіпу потрібно обяснити: Якщо команда шукає і в підсумку купляє ще одного форварда (в нашому випадку це Бланко-Лещук) потрібно шукати собі нову команду, а не пояснення.
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    vanadiy_98
    online
      vanadiy_98, 26.01.2017 21:11
    0
    Ти зайвий Філ
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    Patriot UA
      Patriot UA, 26.01.2017 21:31
    -2
    Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне никто ничего не объяснил»
    ну тоді я спробую пояснити Фонсека не переварює сепарів... рак свого часу, кормилец, ти...
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