Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне никто ничего не объяснил»

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Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский рассказал о причинах своего отсутствия на сборах «горняков» в Португалии.

«Почему не поехал на второй сбор с «Шахтером»? Мне никто ничего не объяснял. Главный администратор позвонил мне и сказал, что я не лечу в Португалию. Вот и все. Больше ни с кем на эту тему в клубе не разговаривал. Мои перспективы в «Шахтере»? Все зависит только от меня. Дай Бог, чтобы я в будущем вернулся играл в этом клубе.

Пока не знаю, где продолжу карьеру — агент еще занимается этим вопросом. Думаю, за 5-6 дней будет что-то известно», – сказал Будковский в интервью изданию SportArena.

Источник — Sportarena

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