Волынь сыграла вничью с закарпатскими аматорами

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Почему Шахтер в семь раз популярнее Динамо в социальных сетях 21:22 — theeromario Админы, за что баните боллел не ДК? за то что они посмели чтото сказать против ДК? хоть это и пра...

Коломойский отказался финансировать Днепр 21:01 — alex-81 Днепр дал всем Лобановского,Протасова,Литовченко,Кучеревского и многих других