Волынь сыграла вничью с закарпатскими аматорами

ФК «Минай» – «Волынь» Луцк 3:3
Голы: Багрий 32, 50, Гегедош 78 – Котюн 12, Могиль 19, Тракало 34.
«Минай» (1-й тайм): Юрий Погориляк, Василий Беца, Виктор Чумак, Максим Минайленко, Михаил Дудаш, Игорь Вагин, Владислав Микуляк, Василий Пиняшко, Михаил Кополовец, Роберт Гегедош, Костантин Багрий.
«Минай» (2-й тайм): Владислав Хмеловский, Валентин Суслов, Артем Пустовит, Эдуард Дзеба, Стефан Федак, Игор Вагин, Алексей Шпак (Владислав Микуляк, 57), Яромир Лобода, Василий Пиняшко, Костантин Багрий (Михаил Кополовец, 83), Роберт Гегедош.
Источник — Sport.ua
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