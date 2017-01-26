Тамаш Кадар пропустил очередной спарринг Леха

Защитник «Леха» Тамаш Кадар, которым активно интересуется киевское «Динамо», пропустил очередной спарринг польского клуба на сборах.
Руководство «Леха» бережет венгерского игрока, так как надеется продать его в другой клуб, а выступление в товарищеских матчах может закончиться травмой.
Источник — Sport.ua
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