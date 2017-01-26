Тамаш Кадар пропустил очередной спарринг Леха

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Защитник «Леха» Тамаш Кадар, которым активно интересуется киевское «Динамо», пропустил очередной спарринг польского клуба на сборах.

Руководство «Леха» бережет венгерского игрока, так как надеется продать его в другой клуб, а выступление в товарищеских матчах может закончиться травмой.

Источник — Sport.ua

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