Волынь просматривает 18-летнего киевлянина

Удалось выяснить имя одного из потенциальных новичков луцкой «Волыни». В составе команды, которая на данный момент проводит учебно-тренировочный сбор на Закарпатье, тренируется Евгений Могиль. 18-летний футболист группы атаки является воспитанником РВУФК. Выступая за киевскую команду в чемпионате ДЮФЛ, Могиль, собственно, и приглянулся скаутам «Волыни».



Руководство луцкого клуба планировало подписать с футболистом контракт еще летом 2016 года. Однако тогда этой сделке помешал запрет на регистрацию «Волынью» новых футболистов. После этого Могиль провел несколько поединков за ФК «Луцк» в чемпионате Украины среди аматоров, а в 2017 году имеет все шансы стать полноправным игроком «Волыни».



Отметим, что сегодня команда Виталия Кварцяного провела товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Закарпатья – ФК «Минай». Встреча завершилась со счетом 3:3, автором одного из забитых мячей стал как раз Евгений Могиль.

Источник — Footboom

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