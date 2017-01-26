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Волынь просматривает 18-летнего киевлянина

Скауты луцкого клуба давно ведут юного игрока атаки

  • 26.01.2017 19:48
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Удалось выяснить имя одного из потенциальных новичков луцкой «Волыни». В составе команды, которая на данный момент проводит учебно-тренировочный сбор на Закарпатье, тренируется Евгений Могиль. 18-летний футболист группы атаки является воспитанником РВУФК. Выступая за киевскую команду в чемпионате ДЮФЛ, Могиль, собственно, и приглянулся скаутам «Волыни».

Руководство луцкого клуба планировало подписать с футболистом контракт еще летом 2016 года. Однако тогда этой сделке помешал запрет на регистрацию «Волынью» новых футболистов. После этого Могиль провел несколько поединков за ФК «Луцк» в чемпионате Украины среди аматоров, а в 2017 году имеет все шансы стать полноправным игроком «Волыни».

Отметим, что сегодня команда Виталия Кварцяного провела товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Закарпатья – ФК «Минай». Встреча завершилась со счетом 3:3, автором одного из забитых мячей стал как раз Евгений Могиль.

Источник — Footboom

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