Немецкие клубы установили рекорд по доходам в прошлом сезоне

Клубы бундеслиги получили рекордные доходы по итогам сезона-2015/16. Как сообщает AFP, суммарный доход 18 клубов высшей лиги Германии составил 3,24 миллиарда евро. Это на 23,7 процента больше, чем сезоном ранее.

Доходы 13 из 18 клубов в прошлом сезоне превысили 100 миллионов евро. Максимальное значение у «Баварии» – 627 миллионов евро.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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