Горан САБЛИЧ: «У Динамо великое будущее»

Горан Саблич розповів про свою футбольну діяльність, дав оцінку українському футболу, а також розкрив причини незадовільної гри хорватських клубів на євроарені.

— Розкажіть трохи про вашу футбольну діяльність останнім часом...

— Кілька днів тому я став головним тренером футбольного клубу «Широкі Брієг» з Боснії і Герцеговини, чим я дуже задоволений.

— Яким є Горан Саблич поза футбольним полем?

— Спокійний, сімейний чоловік. У мене двоє дітей. Донька Марія, якій 11 років. Вона говорить російською, так як протягом п'яти років жила у Києві. Також у мене є маленький Андрійко, якому три з половиною рочки.

— Як вам гра «Динамо» останнім часом?

— Давайте візьмемо термін – останні два роки. Видно, що трохи змінився «плеймейкінг», іншими словами - стиль гри. За Сергія Реброва «Динамо» почало грати більш технічний, позиційний футбол. Видно, що там присутня іспанський менталітет.

Головне, що в київському клубі пішов орієнтир на молодих футболістів. Я дуже радий за команду. Сергій Ребров – молодий тренер, у якого ще все попереду.

— Чи часто дивитеся поєдинки за участю київського «Динамо»?

— Іноді дивлюся матчі за участю «Динамо».

— З ким із екс-футболістів «Динамо» у вас залишилися дружні стосунки до сьогоднішнього дня?

— Найчастіше спілкуємося з Марісом Верпаковскісом.

— Яку оцінку дасте українському футболу?

— За останні 2-3 роки видно, що рівень футболу трохи впав. Я не кажу про «Динамо» і «Шахтар», які завжди на високому рівні виступають не тільки в Україні, але і в європейських турнірах.

Звичайно, шкода, що пропадають такі відомі клуби як: «Дніпро», «Металіст», але я сподіваюся, що найближчим часом і в країні, і в футболі у вас все налагодитися.

— Як ви вважаєте, чим схожі український чемпіонат з хорватським?

— Складно сказати, тому що є декілька факторів. У Хорватії є багато талановитих футболістів, які рік-два і їдуть в хороші європейські клуби. Тому в нас і немає настільки стабільних команд, як «Динамо» і «Шахтар».

Хорватські клуби живуть від продажу, вирощування власних гравців, так сказати.

— Яку оцінку дасте виступів хорватських клубів у європейських турнірах?

— Дуже погано. Всі, за винятком «Динамо» із Загреба погано виступають на міжнародній арені. Хоча, навіть загребське «Динамо» останнім часом не показує тих результатів, яких чекають вболівальники.

У нас сильна збірна тільки тому, що багато збірників грає в хороших топових клубах Європи. Це приносить свої результати. Але якщо порівнювати клуби та національну збірну Хорватії – це дві великі різниці.

— Збірна Хорватії дуже добре виступила на останньому Євро-2016 у Франції, що скажете?

— У нас такий народ, що до збірної завжди були, є і будуть найвищі вимоги. Люди в Хорватії люблять футбол. З одного боку – це добре. Але з іншого, в нашій країні дуже погана інфраструктура, немає сучасних стадіонів, баз.

Найкращі амбасадори в нашій країні – це спортсмени.

— Чого бракує київському «Динамо», аби досягти найвищих висот у Лізі Чемпіонів?

— На даний момент не тільки київському «Динамо», але і всім іншим клубам дійсно дуже важко боротися з грандами світового футболу. Ви тільки погляньте на бюджети таких європейських команд, як «ПСЖ», «Реал», «Баварія», «Барселона» і т. д.

Але з іншого боку, «Динамо» Київ завжди дуже гідно грає в Європі. У минулому сезоні вийшли у плей-офф раунд вперше за довгий час. Це багато про що говорить.

Повторюся, подивіться, скільки молоді останнім часом з'явилося в «Динамо». Також не варто забувати прекрасний виступ «Динамо» U-19 у цьому сезоні Юнацької Ліги Чемпіонів УЄФА.

Я повністю впевнений, що у цього клубу, під назвою «Динамо» Київ - велике майбутнє.

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