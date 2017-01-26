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Зенит заплатит за Ивановича 7 миллионов евро

Сербский защитник вскоре должен подписать контракт с командой Мирчи Луческу

  • 26.01.2017 18:07
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chelsea-fc.ru. Бранислав Иванович
© chelsea-fc.ru. Бранислав Иванович
«Зенит» и «Челси» в ближайшее время должны официально объявить о переходе защитника Бранислава Ивановича.
 
Ранее сообщалось, что контракт с 32-летним игроком будет рассчитан на 2,5 года. Серб будет зарабатывать в питерском клубе 5 миллионов евро в год.
 
Трансфер Ивановича обойдется сине-бело-голубым в 7 миллионов евро. Напомним, футболист уже выступал в РФПЛ в составе московского «Локомотива».
 

Источник — Euro-football

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