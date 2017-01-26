Зенит заплатит за Ивановича 7 миллионов евро

© chelsea-fc.ru. Бранислав Иванович

«Зенит» и «Челси» в ближайшее время должны официально объявить о переходе защитника Бранислава Ивановича.

Ранее сообщалось, что контракт с 32-летним игроком будет рассчитан на 2,5 года. Серб будет зарабатывать в питерском клубе 5 миллионов евро в год.

Трансфер Ивановича обойдется сине-бело-голубым в 7 миллионов евро. Напомним, футболист уже выступал в РФПЛ в составе московского «Локомотива».

Источник — Euro-football

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