Зенит заплатит за Ивановича 7 миллионов евро

«Зенит» и «Челси» в ближайшее время должны официально объявить о переходе защитника Бранислава Ивановича.
Ранее сообщалось, что контракт с 32-летним игроком будет рассчитан на 2,5 года. Серб будет зарабатывать в питерском клубе 5 миллионов евро в год.
Трансфер Ивановича обойдется сине-бело-голубым в 7 миллионов евро. Напомним, футболист уже выступал в РФПЛ в составе московского «Локомотива».
Источник — Euro-football
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