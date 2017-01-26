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Мората интересен Арсеналу и Челси

Нападающий мадридского «Реала» может перебраться в Англию

  • 26.01.2017 17:56
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eurofootball.ru, Альваро Мората
© eurofootball.ru, Альваро Мората
Президент «Реала» Флорентино Перес готов рассмотреть предложения по нападающему Альваро Морате. Мадридский «Реал» готов продать 24-летнего форварда за 60 миллионов евро. В прошлом году он вернулся в Испанию из «Ювентуса», но регулярной игровой практики не имеет. 
 
Интерес к Морате проявляют «Арсенал» и «Челси».
 

Источник — Sport.ua

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