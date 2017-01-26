Хави продлил контракт с Аль-Садд

Полузащитник Хави Эрнандес продолжит играть в Катаре. 37-летний футболист, чей контракт с клубом «Аль-Садд» истекал летом 2017 года, продлил соглашение.

Новый договор рассчитан до лета 2018 года. В Катаре испанец играет с июля 2015 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Барселоны».

Источник — Sport.ua

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