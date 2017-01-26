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Ювентус отрицает связь с мафией

Мафия не занимается распространением билетов «Ювентуса»

  • 26.01.2017 17:03
  • 639 просмотров
  • 3 комментария
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Ювентус отрицает связь с мафией
Итальянский «Ювентус» выступил с заявлением, в котором опровергает связи между известной мафиозной группировкой и президентом клуба Андреа Аньелли. Ранее появилась информация, что руководство «Ювентуса» сотрудничает с мафией, предоставляя ей работу с билетами.
 
– Президент «Ювентуса» Аньелли в свете появившихся в последние дни статей объявляет о том, что клуб дал указание своим юристам, чтобы они проработали план защиты чести и респектабельности «Ювентуса», – говорится в заявлении. – Прокуратура Турина начала расследование, в котором указано, что члены мафиозной группы могли посещать стадион «Ювентуса». Однако ни один сотрудник клуба не был вызван в суд и не стал фигурантом расследования. Следует отметить, что «Ювентус» всегда готов оказывать помощь любым расследованиям. Мы уже демонстрировали свою готовность к сотрудничеству.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    H4des
      H4des, 26.01.2017 17:05
    +2
    А шо мафиози не люди? Если не доказано, то почему ему нельзя посещать футбольные матчи?
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    juventus4
      juventus4, 26.01.2017 18:21
    +1
    пустые доводы
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 26.01.2017 18:42
    0
    "Мы уже демонстрировали свою готовность к сотрудничеству" - ... і були опущені в 3-й дивізіон....
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