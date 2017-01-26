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Трансферная цель Динамо перебралась в Дженоа

Оскар Хильемарк прошел медосмотр в клубе из Генуи

  • 26.01.2017 16:48
  • 736 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Трансферная цель Динамо перебралась в Дженоа
Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк, которым активно интересовалось киевское «Динамо», прошел медобследование в «Дженоа» и должен подписать контракт с клубом из Генуи.
 
За «Дженоа», где выступает также экс-игрок «Динамо» Мигель Велозу, Хильемарк будет выступать на правах аренды до конца сезона.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    H4des
    online
      H4des, 26.01.2017 16:52
    +2
    Ну все, Суркису и всем фанам Динамо нужно забухать, такого игрочеллу потеряли.
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    seregka1991
      seregka1991, 26.01.2017 16:53
    +1
    Плевать. Он нудный.
    Нам нужен креатив, скорость.
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    Андрей Успех
      Андрей Успех, 26.01.2017 17:00
    0
    никто из сильных чемпионатов больше не хочет идти в динамо,статистика это показала
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    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 26.01.2017 17:09
    0
    Андрей Успех, 26.01.2017 17:00
    никто из сильных чемпионатов больше не хочет идти в динамо,статистика это показала

    Зато в Шахтёр "выстроилась очередь", в конце которой Месси и Рональдо!
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