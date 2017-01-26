Трансферная цель Динамо перебралась в Дженоа

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк, которым активно интересовалось киевское «Динамо», прошел медобследование в «Дженоа» и должен подписать контракт с клубом из Генуи.
За «Дженоа», где выступает также экс-игрок «Динамо» Мигель Велозу, Хильемарк будет выступать на правах аренды до конца сезона.
Источник — Sport.ua
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Зато в Шахтёр "выстроилась очередь", в конце которой Месси и Рональдо!
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