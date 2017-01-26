Сергей ГРИНЬ: «Если не уеду в Европу - останусь в Олимпике»

© ФК Олимпик. Сергей Гринь

Нападающий донецкого «Олимпика» Сергей Гринь рассказал о своем желании перебраться за границу и вероятном уходе из команды Романа Санжара.

— Где я проведу вторую часть сезона, еще решается. Все точно станет известно в ближайшие дни. Агент работает над вариантами в Европе — я бы хотел попробовать свои силы там. Все видят, что чемпионат Украины немного ослаб, а в Европе можно прогрессировать во всех отношениях.

Думаю, что каждый украинский футболист хочет в Европу, это был бы новый вызов для меня. Если не получится, то останусь в «Олимпике». Откуда из Европы есть варианты? Пока сам не знаю, — отметил форвард.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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