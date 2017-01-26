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Сергей ГРИНЬ: «Если не уеду в Европу - останусь в Олимпике»

Форвард «Олимпика» может переехать в один из европейских клубов

  • 26.01.2017 16:35
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ФК Олимпик. Сергей Гринь
© ФК Олимпик. Сергей Гринь
Нападающий донецкого «Олимпика» Сергей Гринь рассказал о своем желании перебраться за границу и вероятном уходе из команды Романа Санжара.
 
— Где я проведу вторую часть сезона, еще решается. Все точно станет известно в ближайшие дни. Агент работает над вариантами в Европе — я бы хотел попробовать свои силы там. Все видят, что чемпионат Украины немного ослаб, а в Европе можно прогрессировать во всех отношениях.
 
Думаю, что каждый украинский футболист хочет в Европу, это был бы новый вызов для меня. Если не получится, то останусь в «Олимпике». Откуда из Европы есть варианты? Пока сам не знаю, — отметил форвард.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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