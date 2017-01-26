Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жеребьевка Кубка Англии от будущего президента США

Были времена, когда Дональд Трамп тянул из мешка шарик с надписью «Ноттингем Форест»

  • 26.01.2017 16:21
  • 485 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Жеребьевка Кубка Англии от будущего президента США

Редкие кадры 1992-го года, когда еще будущий президент США Дональд Трамп участвовал в жеребьевке Кубка Англии. Ретро.


 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.