Редкие кадры 1992-го года, когда еще будущий президент США Дональд Трамп участвовал в жеребьевке Кубка Англии. Ретро.
Источник — Sport.ua
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Редкие кадры 1992-го года, когда еще будущий президент США Дональд Трамп участвовал в жеребьевке Кубка Англии. Ретро.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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