Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ: «Хочется попасть в финальную часть Евро»

© ФФУ, Бека Вачиберадзе

Півзахисник збірної України Бека Вачіберадзе поділився своїми думками про жеребкування Євро-2019 та майбутніх суперників:

- Група у нас сильна, але досить рівна. Очевидних фаворитів немає, тому усе в наших руках. Нам буде цікаво зіграти з хорошими суперниками Ми вже двічі брали участь у чемпіонатах Європи U-17 та U-19, хочеться і втретє потрапити до фінальної частини Євро. Команда у нас сильна, тому думаю, що нам під силу потрапити до 12-ти найкращих. Додам, що зробимо все від нас залежне, щоб кваліфікуватися на Євро-2019.

- Що Ви можете сказати про суперників?

- Цікаво те, що я увесь останній місяць казав, що нам випаде Англія, так і вийшло (посміхається). Серед майбутніх суперників ми вже грали раніше з Шотландією. Я маю на увазі матч в Києві у вересні минулого року, коли ми переграли їх з рахунком 4:0. Більшість футболістів з тієї «молодіжки» виступатимуть у майбутньому відборі. Але цей результат не говорить про слабкість команди, шотландці грають в агресивний футбол, важливо не давати їм зони. Також ми грали з Латвією, але досить давно. Нам було років по 15-16.

- Англія та Нідерланди - відомі для Вас команди?

- За ці збірні говорять в першу чергу їх футбольна історія. Англійці - потужні, не можна давати їм розбігтися. Нідерландські футболісти - традиційно технічні. Перед матчами будемо ретельно вивчати усіх суперників і знаходити їх слабкі сторони, щоб ними скористатися.

Источник — Федерация футбола Украины

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