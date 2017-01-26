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Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ: «Хочется попасть в финальную часть Евро»

Хавбек молодежной сборной Украины - о жеребьевке отборочного раунда Евро-2019

  • 26.01.2017 15:51
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ФФУ, Бека Вачиберадзе
© ФФУ, Бека Вачиберадзе
Півзахисник збірної України Бека Вачіберадзе поділився своїми думками про жеребкування Євро-2019 та майбутніх суперників:
 
- Група у нас сильна, але досить рівна. Очевидних фаворитів немає, тому усе в наших руках. Нам буде цікаво зіграти з хорошими суперниками Ми вже двічі брали участь у чемпіонатах Європи U-17 та U-19, хочеться і втретє потрапити до фінальної частини Євро. Команда у нас сильна, тому думаю, що нам під силу потрапити до 12-ти найкращих. Додам, що зробимо все від нас залежне, щоб кваліфікуватися на Євро-2019.
 
- Що Ви можете сказати про суперників?
- Цікаво те, що я увесь останній місяць казав, що нам випаде Англія, так і вийшло (посміхається). Серед майбутніх суперників ми вже грали раніше з Шотландією. Я маю на увазі матч в Києві у вересні минулого року, коли ми переграли їх з рахунком 4:0. Більшість футболістів з тієї «молодіжки» виступатимуть у майбутньому відборі. Але цей результат не говорить про слабкість команди, шотландці грають в агресивний футбол, важливо не давати їм зони. Також ми грали з Латвією, але досить давно. Нам було років по 15-16.
 
- Англія та Нідерланди - відомі для Вас команди?
- За ці збірні говорять в першу чергу їх футбольна історія. Англійці - потужні, не можна давати їм розбігтися. Нідерландські футболісти - традиційно технічні. Перед матчами будемо ретельно вивчати усіх суперників і знаходити їх слабкі сторони, щоб ними скористатися.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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