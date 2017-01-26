Богдан САРНАВСКИЙ: «Очень доволен, что попал в Ворсклу»

© ФК Шахтер Донецк. Богдан Сарнавский

Он прыгал, как белка в колесе - Богдан Сарнавский сильно попотел еще на предматчевой разминке. Собственные амбиции у новичка «Ворсклы» зашкаливают. Он стремится играть в Премьер-лиге, стремится прогрессировать. Переход в полтавский клуб - два шага вперед.

- Я очень рад, если честно. Рядом с Киевом. Все для работы есть. Тренер, команда устраивают. Очень доволен, что попал в такие руки, - рассказал Богдан.

Если Богдан Сарнавский перешел в Ворсклу больше недели назад, то Сергей Мякушко здесь только первые дни. Эпопея с его трансфером в «Зарю» логического итога не принесла и завершилась подписанием арендного соглашения с другим клубом - командой Василия Сачко.

- Ми вели переговоры с «Зарей» ... Так сложилось. Клубы не договорились. Пришлось договариваться с другими клубами. С «Ворсклой» все срослось. И я доволен, что перешел в этот клуб, - рассказал Сергей. - Моя мотивация? Получать игровую практику, помогать команде. Усовершенствоваться как футболист.

Обоим новичкам «Ворсклы» нашлось место в стартовой одинадцатке в спарринге против польской «Термалики». С первых минут вышли и опытные Чеснаков и Ткачук, которые кардинально, особенно капитан, изменили имидж.

Квадрокоптер, который помогает полякам увидеть и разобрать каждый эпизод с верхней точки, зафиксировал немало моментов. После сейва Сарнавского подстраховала полтавчан еще и перекладина! Это не единственное свидетельство куража голкипера. Работы хватало - удачные действия в рамке! «Ворскла» тоже остро отвечала. В частности, Хлебасу немного не хватало точности.

В центре защиты «Термалики» действует Артем Путивцев, в прошлом году вызывался в национальную сборную Украины. И даже играл против Кипра. Украинец является ведущим футболистом поляков. С украинским паспортом здесь не только Путивцев, но и Владимир Коваль, ранее защищавший цвета «Севастополя».

- Когда в сборную вернешься? Хотелось бы! Но это не от меня зависит. Делаю, что могу. Если тренеры будут обращать внимание, будет очень приятно, - сказал Артем.

Если Путивцев остался на поле и после перерыва, то у «Ворсклы» почти полностью изменился состав - 10 изменений. Вышла, в основном, молодежь - кроме опытного Богдана Шуста, который ничего не смог сделать в решающем эпизоде, когда элегантно перебросил вратаря Кедриора. Правда, подопечные Василия Сачко нашли в себе силы понервировать соперника. Было три замечательных возможности, но голкипер поляков творил чудеса в рамке! Несмотря на минимальное поражение в спаринге, «Ворскла» показала очень достойную игру.

Источник — ТК Футбол

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