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Александр ГОЛОВКО: «Группа подобралась ровная»

Наставник молодежной сборной Украины - о жеребьевке отборочного раунда Евро-2019

  • 26.01.2017 15:27
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ffu.org.ua. Александр Головко
© ffu.org.ua. Александр Головко
Головний тренер національної молодіжної збірної команди України U-21 Олександр Головко в ексклюзивному коментарі поділився враженнями від жеребкування та календаря кваліфікації ЧЄ-2019.
 
- Олександре Борисовичу, чи задоволені Ви групою та результатами жеребкування?
– Скажімо так, група рівна. З усіма суперниками будемо грати. Прагнули домовитися про спарені виїзди з британськими командами – Англією і Шотландією, але це нам, на жаль, не вдалося. Ми розпочинаємо з двох виїздів, і тому є певні питання, пов’язані з логістикою. А в іншому, календар цілком нормальний. Що стосується команд, з якими ми будемо зустрічатися, то Англія братиме участь у чемпіонаті Європи, тому, напевно, у нас буде інша команда. З шотландцями ми нещодавно грали. Говорити про Латвію і Андорру поки не буду – у мене буде час подивитися їх. Голландці в усіх вікових групах мають сильні команди, і наші суперники – не виключення. Грою з ними ми завершуємо груповий етап. На мій погляд, абсолютно нормальна група, з усіма командами можна грати. Календар міг якоюсь мірою бути кращим, адже ми хотіли домовитися про спарені матчі на виїзді. Також мова йшла про те, щоб першу гру ми зіграли вдома, а потім – на виїзді, але в такому випадку нам би довелося піти на певний компроміс, пов’язаний з грою з Андоррою. Тому ми прийняли рішення зробити два виїзди для того, щоб у вересні наступного року зіграти дві гри вдома, перед поєдинком з голландцями, який проходитиме в Нідерландах.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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