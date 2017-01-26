Украина U-21 начнет отбор Евро с Латвией, а закончит с Голландией

© ФФУ

Молодіжна збірна України свої виступи у кваліфікації Євро-2019 розпочне 1 вересня, коли зустрінеться на виїзді з командою Латвії. Нагадаємо, 26 січня у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування відбіркового раунду континентальної першості 2019 року серед молодіжних збірних. «Синьо-жовті» потрапили до четвертої групи разом з командами Англії, Нідерландів, Шотландії, Латвії та Андорри.

Свій наступний матч підопічні Олександра Головка проведуть також на виїзді 5 вересня, де їх суперником буде команда Андорри. 10 жовтня «синьо-жовті» зіграють домашній поєдинок проти Нідерландів. Завершать рік українці двома зустрічами в листопаді: 10 прийматимуть Англію, а 14 зіграють на виїзді проти Шотландії.

Наступного року збірна України відновить свої виступи у відборі ЧЄ-2019 у березні: 27 числа українці зіграють у гостях з англійцями. Наступні два матчі підопічні Головка проведуть вдома - 7 вересня протистоятимуть Латвії, а 11 - Андоррі.

Закінчуватиме відбір наша «молодіжка» домашньою грою проти Шотландії, який відбудеться 12 жовтня, та виїзною проти Нідерландів - 16 жовтня.

01.09.2017 - Латвія - Україна

05.09.2017 - Андорра - Україна

10.10.2017 – Україна - Нідерланди

10.11.2017 – Україна - Англія

14.11.2017 - Шотландія - Україна

27.03.2018 - Англія - Україна

07.09.2018 – Україна - Латвія

11.09.2018 – Україна - Андорра

12.10.2018 - Україна - Шотландія

16.10.2018 - Нідерланди - Україна

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.