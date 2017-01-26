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Украина U-21 начнет отбор Евро с Латвией, а закончит с Голландией

Стал известен календарь квалификационного раунда Евро-2019 среди молодежных команд

  • 26.01.2017 15:22
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ФФУ
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Молодіжна збірна України свої виступи у кваліфікації Євро-2019 розпочне 1 вересня, коли зустрінеться на виїзді з командою Латвії. Нагадаємо, 26 січня у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування відбіркового раунду континентальної першості 2019 року серед молодіжних збірних. «Синьо-жовті» потрапили до четвертої групи разом з командами Англії, Нідерландів, Шотландії, Латвії та Андорри.
 
Свій наступний матч підопічні Олександра Головка проведуть також на виїзді 5 вересня, де їх суперником буде команда Андорри. 10 жовтня «синьо-жовті» зіграють домашній поєдинок проти Нідерландів. Завершать рік українці двома зустрічами в листопаді: 10 прийматимуть Англію, а 14 зіграють на виїзді проти Шотландії.
 
Наступного року збірна України відновить свої виступи у відборі ЧЄ-2019 у березні: 27 числа українці зіграють у гостях з англійцями. Наступні два матчі підопічні Головка проведуть вдома - 7 вересня протистоятимуть Латвії, а 11 - Андоррі.
 
Закінчуватиме відбір наша «молодіжка» домашньою грою проти Шотландії, який відбудеться 12 жовтня, та виїзною проти Нідерландів - 16 жовтня.
 
01.09.2017 - Латвія - Україна
 
05.09.2017 - Андорра - Україна
 
10.10.2017 – Україна - Нідерланди
 
10.11.2017 – Україна - Англія
 
14.11.2017 - Шотландія - Україна
 
27.03.2018 - Англія - Україна
 
07.09.2018 – Україна - Латвія
 
11.09.2018 – Україна - Андорра
 
12.10.2018 - Україна - Шотландія
 
16.10.2018 - Нідерланди - Україна
 

Источник — Федерация футбола Украины

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