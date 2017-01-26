Миралем ПЬЯНИЧ: «Все мысли о чемпионате»

© ФК Ювентус

После победы над «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии своим мнением поделился хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич.

- Возможно, мы должны были решить исход матча раньше, но мы прошли в следующий раунд: это заслуженная победа. Если бы мы забили больше голов, то было бы нечего сказать. Теперь мы счастливы, но все наши мысли уже о чемпионате.

Полуфинал с Наполи? Это прекрасная команда, которая играет очень хорошо, но мы хотим выиграть Кубок Италии. Следующий матч с Сассуоло? Мы покажем себя с наилучшей стороны: вы увидите великолепный «Ювентус».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.