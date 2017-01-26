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Миралем ПЬЯНИЧ: «Все мысли о чемпионате»

Полузащитник «Ювентуса» - о победе над «Миланом» в Кубке Италии (2:1)

  • 26.01.2017 15:16
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Метки
ФК Ювентус
© ФК Ювентус
После победы над «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии своим мнением поделился хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич.
 
- Возможно, мы должны были решить исход матча раньше, но мы прошли в следующий раунд: это заслуженная победа. Если бы мы забили больше голов, то было бы нечего сказать. Теперь мы счастливы, но все наши мысли уже о чемпионате.
 
Полуфинал с Наполи? Это прекрасная команда, которая играет очень хорошо, но мы хотим выиграть Кубок Италии. Следующий матч с Сассуоло? Мы покажем себя с наилучшей стороны: вы увидите великолепный «Ювентус».
 

Источник — Sport.ua

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