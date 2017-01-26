Это'О прибыл в расположение Амкара

© ФК Амкар

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самуэля Это'О в расположении пермской команды на сборе в Турции. Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в «Анжи».

– Это'О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, – сказал Резвухин. – Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.

– Значит, в «Амкар» он не переходит?

– Пока нет (смеется).

– А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?

– В нашей жизни все возможно.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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