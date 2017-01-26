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ОФИЦИАЛЬНО: Айтор Фернандес покинул Звезду

Контракт с испанским игроком был разорван по взаимному согласию сторон

  • 26.01.2017 14:39
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ФК Звезда. Айтор Фернандес
© ФК Звезда. Айтор Фернандес

Iспанський легіонер Фернандес Лопес Айтор більше не є гравцем «Зірки». Сьогодні контракт з півзахисником був розірваний за обопільною згодою сторін.

 Фернандес Лопес Айтор приєднався до команди у вересні минулого року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 17 вересня 2016 року, вийшовши на заміну у виїзному поєдинку проти ФК «Дніпро». Загалом же у футболці «Зірки» провів 9 ігор, голів не забивав.

Источник — ФК Звезда

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