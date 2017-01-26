ОФИЦИАЛЬНО: Айтор Фернандес покинул Звезду

© ФК Звезда. Айтор Фернандес

Iспанський легіонер Фернандес Лопес Айтор більше не є гравцем «Зірки». Сьогодні контракт з півзахисником був розірваний за обопільною згодою сторін.

Фернандес Лопес Айтор приєднався до команди у вересні минулого року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 17 вересня 2016 року, вийшовши на заміну у виїзному поєдинку проти ФК «Дніпро». Загалом же у футболці «Зірки» провів 9 ігор, голів не забивав.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.