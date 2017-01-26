ОФИЦИАЛЬНО: Айтор Фернандес покинул Звезду

Iспанський легіонер Фернандес Лопес Айтор більше не є гравцем «Зірки». Сьогодні контракт з півзахисником був розірваний за обопільною згодою сторін.
Фернандес Лопес Айтор приєднався до команди у вересні минулого року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 17 вересня 2016 року, вийшовши на заміну у виїзному поєдинку проти ФК «Дніпро». Загалом же у футболці «Зірки» провів 9 ігор, голів не забивав.
Источник — ФК Звезда
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