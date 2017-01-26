Шахтер в Португалии: Коваленко и Бутко тренируются отдельно

В том то и дело, что опросы проводили ни карманные службы ринатика, а разные агентства, институты...

Так был опрос) и в нем как раз ДК обогнало ШД с большим отрывом) тогда еще негодовали на на велик...

Я лично не проводил глобальные опросы и не спрашивал каждого жителя нашей страны, поэтому помойму...

Все эти "соцопросы" посредством звонка на стационарный телефон ,имеют к реальности тако...

Не надо ля-ля. Когда Динамо играло с Шахтером в Одессе и в Харькове, то местные жители примерно р...