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Шахтер в Португалии: Коваленко и Бутко тренируются отдельно

Остальные игроки «горняков» занимались на поле и посетили тренажерный зал

  • 26.01.2017 14:28
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

В Португалии стартовал второй этап зимних сборов «Шахтера». Четверг начался для «горняков» с тренировочной сессии. 

Сегодня в Лагуше ветрено, местами срывается проливной дождь, но температура воздуха держится в районе 14 градусов. Футболисты отработали на поле все положенные полтора часа, после чего отправились за дополнительной нагрузкой в тренажерный зал.

Пока отдельно от команды занимаются Виктор Коваленко и возвращающийся в строй Богдан Бутко. Они провели утро в фитнес-центре. 

Днем игроков ждут обед и короткий отдых, после чего работа продолжится.

Источник — ФК Шахтер

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