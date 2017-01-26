Шахтер в Португалии: Коваленко и Бутко тренируются отдельно

В Португалии стартовал второй этап зимних сборов «Шахтера». Четверг начался для «горняков» с тренировочной сессии.
Сегодня в Лагуше ветрено, местами срывается проливной дождь, но температура воздуха держится в районе 14 градусов. Футболисты отработали на поле все положенные полтора часа, после чего отправились за дополнительной нагрузкой в тренажерный зал.
Пока отдельно от команды занимаются Виктор Коваленко и возвращающийся в строй Богдан Бутко. Они провели утро в фитнес-центре.
Днем игроков ждут обед и короткий отдых, после чего работа продолжится.
Источник — ФК Шахтер
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