Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман ГРИГОРЧУК: «Мою зарплату уменьшили в два раза»

Главный тренер «Габалы» рассказал об особенностях работы в азербайджанском клубе

  • 26.01.2017 13:47
  • 338 просмотров
  • 0 комментария
Метки
azerisport.com. Роман Григорчук
© azerisport.com. Роман Григорчук

Роман Григорчук начал уже третий год работы в «Габале». После двух сезонов с бронзой его команда имеет хорошие перспективы на чемпионство. Григорчук рассказал о борьбе с «Карабахом», прогрессе украинцев в клубе и своем будущем.

- Роман Иосифович, Вы в «Габале» уже два года. Это мало или много?
- Это много. Но в футболе вообще все быстро, стремительно ...

- Можно ли сейчас сказать, что у «Габалы» лучшие результаты за время вашей тренерской работы?
- Сейчас у нас гандикап один пункт, все настроены дать бой «Карабаху».

- Можете пообещать болельщикам, что «Габала» станет чемпионом в этом сезоне?
- Выше третьего места «Габала» еще не поднималась. Но в силу того, что она уже два года играет в групповом этапе еврокубков, я считаю это огромным достижением. Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но второе место - не первое. Чемпионство - это чемпионство.

- В группе с «Майнцом», «Сент-Этьеном» и «Андерлехтом» «Габала» в Лиге Европы не набрала ни одного пункта. Какова причина неудачи?
- Мы от этих клубов не просто отстаем, а находимся с ними на разных полюсах. Если мы хотим дальше играть на этом уровне, мы должны очень много всего сделать. В том числе, мы должны быть гораздо более мощными в материальном плане.

- Правда, что значительно уменьшился бюджет «Габалы»?
- Я точно не буду называть. Во-первых, это не мое дело, я это никогда не делаю, я просто могу подтвердить, что бюджет был уменьшен.

- Вы и игроки пошли на уменьшение зарплаты?
- Да, на конкретные уменьшения.

- Вам уменьшили ее где-то в два раза?
- Конечно.

- Была информация, что Вы один из кандидатов на пост тренера «Динамо». Это правда?
- У меня контракт до лета. Сейчас нет предмета разговора, за исключением того, если бы были действительно какие-то предложения от супер-, топ-клуба.

- Возможно Ваше возвращение в Чемпионат Украины? В «Черноморец»? ...
- Я, можно сказать, живу в Одессе. Я не исключаю, что я когда-то с радостью буду снова там работать.

- В «Габале» осталось только двое украинцев - Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб. Они прогрессируют?
- Очень сильно. Многим людям надо учиться такому профессионализму. Молодым футболистам надо вообще ходить и смотреть. Дмитрий - футболист, которому за 30. Он становится старше, но по игре - только лучше. Я хочу, чтобы он играл до 50-и лет.

- Знаем, что Вы ведете дневник. Какие смешные моменты за последнее время произошли?
- Как-то я пришел смотреть на игру дубля «Габалы». Один из журналистов подошел и спрашивает: «Можно пару слов на камеру, что-то сказать об игре?». Мы с ним разговариваем... И тут просто какой-то человек приходит и спрашивает: «У вас зажигалки нет?». Полно людей, спроси кого хочешь (смеется)!

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.