Почему Шахтер в семь раз популярнее Динамо

Совсем недавно немецкое диджитал агентство Result Sports опубликовало рейтинг популярности украинских клубов в социальных сетях, как показатель успешности. Абсолютным лидером оказался донецкий «Шахтер», в сумме аккаунты горняков в соцсетях собрали более 2,5 млн подписчиков. Второе место занимает киевское «Динамо», аккаунты киевлян насчитывают в сумме 362 тысячи подписчиков.

Украинские болельщики привыкли к борьбе двух равных грандов, как на спортивной арене, так и в околофутбольной жизни, но в этом компоненте получился слишком уж большой перевес горняков. Почему так? Действительно ли все так гладко у одних и плачевно у других? Говорим об этом с Викторией Кулаковской, экспертом по стратегическим коммуникациям, CEO международного агентства UNG-PR и главы общественной организации болельщиков «Патриоты футбола Украины».

– Первое, что сразу бросается в глаза в исследовании немецкого агентства, – это огромная разница в количестве подписчиков в Facebook, аудитория которого в Украине в 2016 году составляла почти 5 миллионов пользователей и в основном это люди 25+. В Facebook «Шахтер» имеет невероятный перевес и собственно львиную долю всех своих подписчиков. Как показывает исследование, на страницу донецкого клуба подписано почти 1,5 млн человек, что по сути является 30 % от всех пользователей сети в Украине. А значит, по логике каждый третий пользователь украинской сети – болельщик «Шахтер». Насколько это реально, судите сами. Думаю, что группа «Шахтер» увеличена за счет болельщиков со всего мира. Группа «Динамо» в Facebook не имеет даже 70-ти тысяч, условно говоря, только заполняет стадион «Олимпийский».

– Чем можно объяснить такой отрыв?

– Частично отрыв объясняется тем, что страница горняков ориентирована на интернациональную аудиторию. Поэтому все посты публикуются на 3-х языках: украинском, русском и английском. А вот на странице «Динамо» мы имеем посты исключительно на украинском, что указывает на ориентацию только на украинскую аудиторию болельщиков. Одно время «Шахтер» очень активно привлекал заграничную аудиторию. Особенно активность горняков наблюдалась в Бразилии, местное население и так интересовалось донецкой командой из-за большого количества бразильцев в составе, а дончане еще и тур по стране устроили, само собой, такие действия привлекали внимание местных болельщиков и стимулировали их следить за новостями команды. Можно также отметить, что наличие на официальном сайте горняков непривычного для Украины португальского языка. Это еще одно подтверждения, что клуб совсем не против внимания бразильских фанатов. Кроме того, «Шахтер» утверждает, что у них есть довольно много заграничных фан-клубов, тут вам и Нью-Йорк, и Лондон, и даже Йоханнесбург. Вот в таких моментах «Динамо» уступает, и как следствие – в Facebook отрыв просто умопомрачительный.

– Но ведь количество подписчиков и их активность – это разные вещи?

– Совершенно верно. Что касается активности аудитории, то тут лидерство тоже принадлежит «Шахтеру», но совсем не с таким отрывом, как по количеству подписчиков. К примеру, пост на аккаунте горняков за сутки собирает в среднем 400-500 лайков, пост динaмовцев в среднем имеет около 100. Как видим, разница, конечно, есть, но уже не такая глобальная.

– Как выглядят наши клубы на фоне мировых лидеров?

– На фоне мировых грандов наши клубы уходят в тень. По исследованиям того же Result Sports, мадридский «Реал» только за 2016 год приобрел в свою копилку почти 35 миллионов подписчиков, второе место по этому показателю заняла другая испанская команда – «Барселона». И это только за прошедший год, к примеру, на Facebook общая аудитория «Реала» составляет больше 94-х миллионов подписчиков. На фоне наших клубов эти цифры выглядят космическими, но нужно понимать, что «Реал» и «Барселона» сейчас на пике популярности, эти клубы знают во всем мире, и именно к этому должны стремиться и наши команды – создавать международные бренды.

– А что делают мировые клубы для привлечения болельщиков в социальные сети?

– Во-первых, очень большую роль играют непосредственно футбольные успехи команды. Те же «Барса» и «Реал» постоянно на виду, каждый год что-то выигрывают, и люди во всем мире знают о них. Кстати, лучшее процентное соотношение прироста подписчиков в этом году имеет английский «Лестер», количество их подписчиков увеличилось почти в 5 раз, то есть почти 500 процентов. И все это следствие того, что хоть и неожиданно, но они стали чемпионами Англии. Большая часть болельщиков «кочует» от клуба к клубу вслед за любимыми футболистами. Так что трансферы тоже очень важны, и вот в этом компоненте наши точно не могут на равных соперничать с ведущими мировыми клубами. Из того, что наши клубы почти не практикуют, у топ-клубов можно выделить регулярные видеоролики с необычными упражнениями от главных звезд команд. Если наши клубы в основном, освещают тренировочный процесс, то ведущие клубы не упускают возможность побаловать болельщиков развлечениями и отдыхом игроков. Ведь околофутбольной жизнью своих кумиров интересуются болельщики не меньше, чем игрой. Все мы люди и любопытство никто не отменял.

– Чем могут похвастать наши гранды в других соцсетях?

– К примеру, Вконтакте донецкий клуб также имеет солидное преимущество, почти 700 тысяч подписчиков, против без малого 80-ти тысяч у киевлян. Несмотря на то, что аудитория подписчиков «Шахтера» в этой сети в 2 раза меньше, нежели в Facebook, но они не менее активны, и как итог – имеем примерно те же 400 лайков в сутки, а местами даже больше. А вот динамовские фанаты наоборот, аудитория больше, а вот количество лайков даже ниже, нежели в Facebook. Это может указывать на то, что контент не вызывает должного интереса аудитории.

– Неужели «Динамо» так безнадёжно проигрывает по всем фронтам?

– Не совсем. Единственная социальная сеть, где киевляне обогнали «Шахтёр» – это Youtube. На Youtube канал киевлян имеет на 7 тысяч больше подписчиков, а разница количества просмотров составила почти 900 тысяч в пользу «Динамо», и это несмотря на то, что канал горняков существует с мая 2010-го, а канал киевлян появился лишь в декабре 2014-го года.

– Насколько велик разрыв в остальных случаях?

– В таких сетях, как Twitter и Instagram, «Шахтер» обходит динамовцев в 2 раза. Аккаунт горняков в Instagram имеет более 83-х тысяч подписчиков против 48-ми тысяч у киевлян, хотя у «Динамо» на тысячу публикаций больше. Что касается Twitter’а, то аудитория киевского клуба составила чуть более 16 тысяч, а горняки имеют более 31-й тысячи подписчиков. Явное преимущество имеют горняки и в количестве твитов – 33,5 тысяч у «Шахтера», а у киевлян нету даже 5-ти тысяч. Но необходимо отметить, что Twitter горняков существует с мая 2010-го, а вот «Динамо» появилось в этой сети лишь в январе 2015-го.

– Как вы считаете, влияют ли футбольные симуляторы на количество подписчиков клубов?

– Однозначно да. Казалось бы, мелочь, но присутствие команды в футбольном симуляторе – это лишние хэштеги и обсуждения в соцсетях. К тому же довольно часто мы видим на каналах и группах футбольных команд видео, где футболисты играют за самих себя друг против друга. Все это так или иначе способно привлекать внимание потенциальных фанатов. Так что вполне логично, что клубы, которые есть в симуляторах, имеют больше подписчиков. Кстати, в этом компоненте горняки так же обошли оппонентов, ведь «Шахтер» – единственный клуб Украины, который лицензирован в игре FIFA.

– Имеет ли шансы «Динамо» навязать «Шахтеру» борьбу в соцсетях?

– Нужно понимать, что горняки начали активную работу с болельщиками давно, а вот их оппоненты из Киева занялись этим относительно недавно. Такой отрыв сформировался не только из-за активности горняков. Как минимум, не меньшую роль сыграло столь длительное бездействие динамовцев. Как следствие, на официальном сайте киевлян числится 11 фан-клубов, тогда как на сайте дончан таких клубов больше 100, и как, я уже говорила, они есть не только в Украине, но и далеко за пределами страны. Но как показывает статистика, рост подписчиков наблюдается и у тех, и у других, за 2016-й год прирост подписчиков в соц. сетях для «Динамо» составил 82,49% против 11,6 у «Шахтера». В случае с динамовцами, самое главное, что процесс пошел и теперь количество подписчиков будет плавно расти, горняки же в своё время обеспечили себе большой запас прочности, и в ближайшей время лидер в этой сфере вряд ли изменится, но вполне возможно, что со временем клубы будут соперничать на равных.

– Что вы могли бы порекомендовать нашим клубам для привлечения фанатов?

– Как показывает практика, фанаты любят чувствовать свою связь с командой, и уж тем более принимать участие в жизни команды. Очень важно наладить коммуникации с болельщиками, интересоваться их мнением и включать их в интерактивный процесс. К примеру, регулярно проводить всяческие опросы, например, лучший гол или лучший игрок. Мы несколько лет назад с Федерацией футбола Украины организовывали национальное голосование за лучших в футболе за 20 лет и привлекли более 100 тысяч фанатов только к голосованию, не говоря уже о сюжетах на ТВ и в соцсетях.

Можно интересоваться мнением болельщиков и по разным моментам. К примеру, очень интересные голосования устраивал американский клуб «Нью-Йорк Сити», они проводили опрос по поводу дизайна капитанской повязки. Фанаты так же с радостью участвуют в разнообразных конкурсах. Одним из самых ярких примеров можно назвать акцию клуба «Орландо», они перед игрой разыгрывали три пары билетов. Оригинальность заключалась в том, что эти билеты были спрятаны в разных точках города, а на страницах клуба в соцсетях раз в несколько часов появлялись подсказки о расположении разыгрываемых билетов. Не помешало бы нашим клубам устраивать встречи фанатов с игроками, раньше такое происходило довольно часто, а сейчас такие мероприятия стали очень редкими. Представители клубов должны понимать, что их главная задача в соцсетях – это установить контакт со своими болельщиками. И если они смогут это сделать, то общаться и сотрудничать со своим «12-м игроком» будет намного легче.

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Источник — Sport.ua

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