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Артем ФАВОРОВ: «При переходе в Вайле о финансах не думал»

Украинский футболист рассказал, почему решил продолжить карьеру в Дании

  • 26.01.2017 13:19
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Sport.ua. Артем Фаворов
© Sport.ua. Артем Фаворов

Днями офіційний сайт кропивницкої «Зірки» повідомив про оренду до кінця сезону свого найкращого нападника Артема Фаворова в клуб першого данського дивізіону «Вайле».

У першій частині нинішнього сезону Артем відзначився трьома забитими м’ячами і це був найкращий показник у складі кропивчан. Чому ж один із лідерів червоно-жовтих вирішив змінити УПЛ на другу за значимістю лігу Данії?

– Артем, чому вирішили змінити Зірку на данський «Вайле», який і в першій лізі з 12 команд йде на 9 місці?

– Справа в тому, що в мене було велике бажання пограти у Європі. Тому, коли надійшла пропозиція від «Вайле», погодився. Це новий виклик, до того ж футбол у Данії відрізняється від українського й пограти в данському чемпіонаті, нехай навіть у першій лізі, вважаю, для своєї кар’єри позитивним моментом. Хотів би висловити окрему подяку керівництву «Зірки», що погодилися мене відпустити.

– Після переїзду в Данію у фінансовому плані ви виграли або, навпаки, програли?
– Знаєте, при переїзді в Данію про фінанси думав в останню чергу. Для мене головне проявити себе в новому клубі, а потім вже буду думати про матеріальну складову.

– Наскільки відомо, ваша оренда у «Вайле»розрахована до кінця сезону. Чи володіє данський колектив першочерговим правом викупу вашого контракт?

– Справді, моя оренда озрахована до кінця сезону й у Вайле є така опція.

– Чи спілкувалися ви з головним тренером «Вайле»Андреасом Альмом?

– Так, у мене була з ним розмова. Але вона, скоріше, носила ознайомчий характер. Нічого конкретного.

– У національній першості «Вайле» виступає не надто вдало, посідаючи 9 місце з 12 команд. Які завдання стоять перед командою у цьому сезоні?

– Як не парадоксально прозвучить – це підвищення в класі. Насправді, не варто звертати уваги, що «Вайле» крокує на 9-й сходинці. Відставання від першого місця становить усього 6 очок. До кінця чемпіонату ще дуже багато ігор, тому вся боротьба за підвищення у класі попереду.

– Що собою представляє інфраструктура «Вайле»?

– Зазначу, що вона знаходитися на високому рівні. Є все для повноцінної роботи: якісні поля, комфортний і затишний стадіон. До речі, тренувальні поля розташовані якраз біля арени.

– Із містом вже встигли познайомитися? Можливо, була якась спеціальна екскурсія?
– Місто дуже подобається. По приїзду я пару днів прогулювався, дивився місцеві визначні пам’ятки. Тут є порт, збереглося багато середньовічної архітектури. А взагалі, містечко не велике, населення якого складає приблизно 50 тис. людей.

– Як вам данська кухня? Сильно відрізняється від української?
– Якщо чесно, я ще мало, що тут куштував. Звичайна європейська кухня, але, я вже помітив, що робиться ухил на морепродукти. Риба тут практично скрізь. Хоча і від м’ясних страв у Данії не відмовляються.

– Де мешкаєете у Вайле? Клуб вам виділив квартиру чи там є база?
– Поки живу в будинку разом з іншими хлопцями, але після зборів переїду на квартиру. Чесно кажучи, з житлом є певні труднощі.

– У Данію поїхали самі або вам хтось склав компанію?
– Так, я поїхав сам. Всі мої близькі залишилися в Україні, але навіть за стільки кілометрів від рідного дому я відчуваю їх підтримку.

– Якою мовою спілкуєтеся?
– Англійською. Тут її всі розуміють, тому жодних мовних бар’єрів немає.

Источник — ICTV

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