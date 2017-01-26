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Зенит покупает Бранислава Ивановича

Защитник «Челси» продолжит карьеру в российском клубе

  • 26.01.2017 12:46
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ФК Челси. Бранислав Иванович
© ФК Челси. Бранислав Иванович

32-летний защитник «Челси» Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Зените». Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за «Локомотив», подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

Еще одним кандидатом на усиление обороны сине-бело-голубых был Андреа Раноккиа из «Интера», причем для самой миланской команды вариант продажи игрока петербуржцам выглядел наиболее приоритетным. Однако сам защитник не захотел уезжать из Италии – судя по всему, он окажется в аренде в «Болонье».

Источник — Спорт-Экспресс в России

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