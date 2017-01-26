На учебно-тренировочных сборах в Турции львовские «Карпаты» провели несколько спаррингов с другими клубами. Представляем вашему вниманию подборку голов, забитых львовянами в этих поединках.
«Карпаты» – «Насаф» – 1:3
Голы: игрок на просмотре, 65 – Черан, 5, 50, Хужбаков, 90
«Карпаты» – «Дунайска Стреда» – 1:1
Голы: Ксенз, 20, с пенальти – Вида, 10
«Карпаты» – «Алмалык» – 3:1
Голы: игрок на просмотре, 32, автогол соперника, 64, Чачуа, 68, с пенальти
«Карпаты» – «Акжайик» – 0:0
Источник — ФК Карпаты
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