Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Все голы Карпат на первых сборах

Львовский клуб провел в Турции несколько товарищеских матчей

  • 26.01.2017 12:15
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

На учебно-тренировочных сборах в Турции львовские «Карпаты» провели несколько спаррингов с другими клубами. Представляем вашему вниманию подборку голов, забитых львовянами в этих поединках.

«Карпаты» – «Насаф»  1:3
Голы: игрок на просмотре, 65 – Черан, 5, 50, Хужбаков, 90

«Карпаты» – «Дунайска Стреда» – 1:1
Голы: Ксенз, 20, с пенальти – Вида, 10

«Карпаты» – «Алмалык» – 3:1
Голы: игрок на просмотре, 32, автогол соперника, 64, Чачуа, 68, с пенальти

«Карпаты» – «Акжайик» – 0:0

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.