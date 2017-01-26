Да хватит о нем писать после каждого гола! Он же не игрок сб. Украины, и де-факто уже не игрок ДК...

Думаю, что имелась в виду образная "стена", то есть все те препятствия, которые Трамп г...

Так договаривайся уже со всеми. Кличко старый и ты его уже победил считай. Только не растраивайся...

Цікаво, чи можна дійти до фіналу через три неявки суперників...

А в Украине были недовольны уровнем негритят, которых Селюк сюда в ящиках с апельсинами привозил....

Мирон МАРКЕВИЧ: «Буллиты намного интереснее пенальти».- Только тогда это будет уже не футбол,а х...

Все идет по плану.

Судя по всему амбициозный парень. И не избалован как наши "звезды-мажоры".Удачи,Анджело...

Ярмола и 5 не стоит уже. А будет только хуже и дешевле.

"Носить рояль" за Халком и Оскаром - это сильно!