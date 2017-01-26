Принадлежащий киевскому «Динамо» нападающий Лукаш Теодорчик забил свой очередной мяч за бельгийский «Андерлехт».
В матче чемпионата против «Вестерло» Бельгии Теодорчик отметился голом уже на 7-й минуте, а его команда одержала победу с итоговым сетом 4:2.
Всего в текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.