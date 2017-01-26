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Теодорчик вновь забил за Андерлехт

Польский форвард помог своей команде победить «Вестерло» (4:2)

  • 26.01.2017 12:11
  • 346 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Андерлехт
© ФК Андерлехт

Принадлежащий киевскому «Динамо» нападающий Лукаш Теодорчик забил свой очередной мяч за бельгийский «Андерлехт».

В матче чемпионата против «Вестерло» Бельгии Теодорчик отметился голом уже на 7-й минуте, а его команда одержала победу с итоговым сетом 4:2.

Всего в текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sasha112006
    online
      sasha112006, 26.01.2017 12:42
    0
    Да хватит о нем писать после каждого гола! Он же не игрок сб. Украины, и де-факто уже не игрок ДК.
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