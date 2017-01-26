© ФК Андерлехт

Принадлежащий киевскому «Динамо» нападающий Лукаш Теодорчик забил свой очередной мяч за бельгийский «Андерлехт».

В матче чемпионата против «Вестерло» Бельгии Теодорчик отметился голом уже на 7-й минуте, а его команда одержала победу с итоговым сетом 4:2.

Всего в текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Источник — Sport.ua

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