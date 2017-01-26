Мирон МАРКЕВИЧ: «Буллиты намного интереснее пенальти»

© Sport.ua. Мирон Маркевич

Авторитетний тренер схвалив п’ять ініціатив Марка ван Бастена.

«Я схвально ставлюся до ідеї запровадити післяматчеві булліти, - сказав Мирон Маркевич, - Вони набагато цікавіші та інформативніші, аніж пенальті. Щоправда, є одне велике питання. Яке рішення суддя прийме після того, як під час булліту воротар зіб’є з ніг атакувального гравця? У такому разі треба буде призначати 11-метровий удар або дозволити виконати повторний булліт. Якщо виберуть варіант з повторним буллітом, то воротарі візьмуть за моду ловити форвардів за ноги при булліті і просто збивати їх зі шляху. А загалом ідея дуже цікава.

Також я підтримую намір запровадити вилучення на п’ять чи десять хвилин за фол останньої надії. Дуже несправедливо, коли за одне порушення дають два покарання: пенальті та вилучення до кінця гри. Цілком схвалюю ідею заборонити будь-які розмови з арбітром усім футболістам, окрім капітана. Набридли усі ці навколофутбольні речі, що відбуваються під час гри. Треба поставити край цим розмовам. Так само варто боротися із симулянтами. Вони занадто часто падають, корчаться від болю навіть тоді, коли їх нічого не болить і цим самим гальмують ритм гри. Я б не проти того, щоб під час матчу можна було робити п’ять, а не три заміни. Вони потрібні для того, щоб підтримати інтенсивність гри. Непоганою виглядає ідея обмежити кількість матчів до 50 за сезон. Щоправда, України вона не стосується, бо навіть у свої зоряні часи «Металіст» під моєю орудою проводив близько 50 поєдинків, бо в чемпіонаті України виступало 16 команд. Ця зміна призведе до скорочення числа команд у топ-чемпіонатах».

Источник — ПлюсСпорт

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