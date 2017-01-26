Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль Маркес высказался против «стены Трампа»

Бывший капитан сборной Мексики поддержал своих соотечественников

  • 26.01.2017 11:31
  • 448 просмотров
  • 3 комментария
Метки
eurosport.ru. Рафаэль Маркес
© eurosport.ru. Рафаэль Маркес

Легендарный капитан сборной Мексики по футболу высказался в социальных медиа относительно идей нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Вчера Трамп подписал указ о начале строительства заградительных сооружений вдоль всей государственной границы между США и Мексикой. Сразу же после публикации указа Рафаэль Маркес опубликовал следующий пост в Твиттере:

"Никакая стена не остановит нас, если мы будем верить в себя", - написал Маркес. К твиту он прикрепил видео гола, который он забивает со штрафного через стенку играя за Барселону.

Рафаэль Маркес и сборная Мексики прибыли в США с дружественным визитом незадолго до избрания Дональда Трампа, иммиграционная политика которого вызвала резкое осуждение со стороны мексиканских властей.

Источник — Goal.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 26.01.2017 11:54
    -1
    То есть он призвал к нарушению закона? Молодец...
    Ссылка
    kung_vv
      kung_vv, 26.01.2017 11:57
    +2
    tarasbulba007, 26.01.2017 11:54
    То есть он призвал к нарушению закона? Молодец...
    Закона другой страны. Патриот, получается. Не призвал бы - стал бы "сепаром". )))
    Ссылка
    Victorious
    online
      Victorious, 26.01.2017 12:41
    0
    tarasbulba007, 26.01.2017 11:54
    То есть он призвал к нарушению закона? Молодец...
    Думаю, что имелась в виду образная "стена", то есть все те препятствия, которые Трамп готовит мексиканцам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.