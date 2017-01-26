Легендарный капитан сборной Мексики по футболу высказался в социальных медиа относительно идей нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Вчера Трамп подписал указ о начале строительства заградительных сооружений вдоль всей государственной границы между США и Мексикой. Сразу же после публикации указа Рафаэль Маркес опубликовал следующий пост в Твиттере:
No hay #muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. #4ctitud. pic.twitter.com/gMZPMj1m1G— Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 25 января 2017 г.
"Никакая стена не остановит нас, если мы будем верить в себя", - написал Маркес. К твиту он прикрепил видео гола, который он забивает со штрафного через стенку играя за Барселону.
Рафаэль Маркес и сборная Мексики прибыли в США с дружественным визитом незадолго до избрания Дональда Трампа, иммиграционная политика которого вызвала резкое осуждение со стороны мексиканских властей.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.