© eurosport.ru. Рафаэль Маркес

Легендарный капитан сборной Мексики по футболу высказался в социальных медиа относительно идей нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Вчера Трамп подписал указ о начале строительства заградительных сооружений вдоль всей государственной границы между США и Мексикой. Сразу же после публикации указа Рафаэль Маркес опубликовал следующий пост в Твиттере:

"Никакая стена не остановит нас, если мы будем верить в себя", - написал Маркес. К твиту он прикрепил видео гола, который он забивает со штрафного через стенку играя за Барселону.

Рафаэль Маркес и сборная Мексики прибыли в США с дружественным визитом незадолго до избрания Дональда Трампа, иммиграционная политика которого вызвала резкое осуждение со стороны мексиканских властей.

Источник — Goal.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.