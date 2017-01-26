Юрий ВЕРНИДУБ: «От первого сбора ожидал худшего»

© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Накануне «Заря» отбыла на первый из запланированных двух тренировочных сборов в Турции. Перед вылетом за рубеж главный тренер луганской команды Юрий Вернидуб рассказал о новостях клуба.



В ходе втягивающего этапа подготовки к весенней части сезона Юрию Вернидубу скучать не приходилось. Проводя ежедневные тренировки и участвуя в процессе комплектования состава, у наставника луганской команды испытывал еще и приятные хлопоты, связанные с собственным днем рождения.



НАКРЫТЬ «ПОЛЯНУ» НА ДВОИХ



- Когда последний раз отмечали личный праздник в кругу семьи - помните? - первым делом интересуюсь у Вернидуба.

- Так сложилось, что праздновать в компании родных и близких удавалось два года кряду - кроме нынешнего, еще и в минувшем. А до этого мой день рождения все время приходился на тренировочные сборы.



- Как поздравила вас команда?

- Ребята - молодцы, мне очень понравилось их поздравление. Они преподнесли мне в подарок книгу. Книгу мудрости, в которой собраны глубокие по смыслу высказывания и афоризмы. А в прошлом году, кстати, подопечные подарили мне старинную Библию в очень красивом переплете. Ее специально заказывали в Киево-Печерской лавре. Это дорогого стоит.



С тех пор Библия лежит у меня на рабочем столе. Было приятно получить подарок и в этот раз. Чувствую себя счастливым человеком от того, что команда так искренне меня поздравила. Ребята пожелали мне как можно больше здоровья и дальнейших успехов в нашей совместной работе. Чтобы я мог выдержать натиск с их стороны, а они - с моей (улыбается).



- Насколько известно, теперь в «Заре» двое человек, родившихся 22 января - кроме вас, это еще и новичок Анджело Качавенда. Выходит, накрывать «поляну» теперь будет легче?

- Конечно, намного проще. На двоих ведь легче расходы делить (смеется).



- Сербского новобранца взяли на перспективу или он уже готовый игрок под первую команду?

- С его возможностями знакомились еще летом, когда он приезжал к нам на просмотр. Качавенда - перспективный молодой футболист. Вряд ли я открою для кого-то секрет, если скажу, что бывшая Югославия всегда ценилась хорошей футбольной школой. Поэтому многие присущие ей навыки есть и у нашего сербского новичка. Единственное, что пока его физические кондиции не на таком уровне, как нам хотелось бы. Однако он быстр, техничен, хорошо видит поле и оперативно оценивает ситуацию. Это те основные качества, которые помогут в развитии Качавенды в дальнейшем. Да и учтем, что парню всего восемнадцать лет. Хотелось бы, чтобы уже в этом чемпионате балканец смог помочь нашей команде.



ИЗ «ВОЛЫНИ» В «ЗАРЮ» ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ НОРВЕГИЮ



- Кроме Качавенды в «Заре» этой зимой появилось еще двое новичков - Руслан Бабенко и Гегам Кадимян. Вы уже успели сложить мнение об этих игроках?

- Бабенко - зрелый футболист, о чем я раньше уже говорил. Еще полтора года назад, выступая в составе «Волыни», он мне был интересен. Правда, тогда Бабенко принадлежал «Днепру». Если в ту пору взять его в нашу команду не получилось, то теперь это удалось. Тем более, сам Руслан этого захотел. До приезда в Запорожье он выступал в чемпионате Норвегии за «Буде/Глимт», но решил вернуться на родину и продолжить карьеру в «Заре». Бабенко считает, что это один из этапов, благодаря которому он сможет сделать шаг вперед. Знаете, я очень рад тому, что есть игроки, которые не убегают из Украины, а намерены дальше развиваться в нашем футболе, и в частности, в «Заре». Ведь если делать шаг в Европу, то в более серьезный клуб, чем «Буде/Глимт». Тогда это будет расцениваться положительно. Уходить же лишь бы куда-нибудь - это неправильно.



Что касается Кадимяна, то этот футболист уже успел приобрести определенный опыт в Украине. Он мне запомнился еще по играм за «Олимпик», когда выступал на позиции центрфорварда. Это достаточно быстрый и техничный футболист, который мог использовать момент при выходе один на один с вратарем, забив мяч. О не лучшем периоде в «Карпатах» Гегаму нужно поскорее забыть и посредством кропотливой работы двигаться в своем развитии дальше. Надеюсь, что в нашем клубе он раскроется по-новому и сумеет доказать, что является футболистом достаточно хорошего уровня. Не зря же его вызывают в сборную Армении. Уверен, что приглашенный для усиления атаки Кадимян повысит конкуренцию за попадание в основной состав, не позволив спокойно себя чувствовать другим ребятам - Владиславу Кулачу, Денису Безбородько и Деннису Бонавентуре.



- Планируется ли еще кто-то из новых игроков взамен ушедших?

- Планы большие. Рассматриваем варианты, изучаем кандидатов. В общем, развиваемся в этом направлении. А как оно в итоге получится - одному Богу известно. Об этом узнаем уже в ходе турецких сборов. Разумеется, будем искать усиление на разные позиции. Как вы уже знаете, покинул «Зарю» Евгений Ткачук, с которым мы не стали продлевать контракт. А недавно ушел и Михаил Сиваков. Таким образом, в центре обороны осталось лишь два человека - Рафаэль Форстер и Вячеслав Чечер. Правда, из команды «Зари» U-21 взяли нашего воспитанника 1995 года рождения Михаила Шершня. Кроме того, будем ждать на сборах футболиста, способного усилить эту позицию.



ПУТЬ ДЛЯ СИВАКОВА И ХАРАКТЕР КАМЕНЮКИ



- Всех болельщиков волнует вопрос: кто же будет играть на правом фланге полузащиты, где раньше весьма эффективно действовал уехавший в «Фенербахче» Александр Караваев?

- На данный момент у нас есть Иван Петряк, Паулиньо, тот же Бонавентуре. Будем думать. Но вместе с тем, рассматриваем и варианты усиления этой позиции достойным новичком. Вели переговоры насчет Сергея Мякушко, но не смогли договориться по срокам аренды. Может еще удастся найти компромисс, а может и нет. Не исключено, что придется перестраивать игру по части тактики, переходя на другую схему. Все в наших руках.



- Среди покинувших «Зарю» вы упомянули Сивакова. Насколько известно, он перешел в российский «Оренбург»…

- По правде говоря, я не понимаю переходов в команды, которые находятся в турнирной таблице на третьем месте снизу. Наверное, там хорошие финансовые условия. Впрочем, мне сложно на эту тему рассуждать, так как это личное дело каждого футболиста. Сиваков сам выбрал этот путь, и я не стал его переубеждать. Если человек захотел сменить вектор направления, используя в контракте опцию досрочного разрыва, то мы не были намерены ему препятствовать.



- В последнее время все больше разговоров ведется вокруг Эдуарда Соболя. Он уходит или остается?

- Исходя из нашего недавнего разговора с футболистом, пока он остается у нас. У Соболя действует контракт с «Зарей» до конца нынешнего чемпионата.



- Каково состояние здоровья перенесшего операцию Никиты Каменюки?

- Недавно он ездил на очередной медосмотр в Италию, который показал, что процесс восстановления идет по плану. Никита занимается по индивидуальной программе. Он проведет с «Зарей» тренировочный сбор в Турции, чтобы быть под постоянным присмотром наших докторов и эффективно пройти период реабилитации. Зная характер Никиты, я надеюсь, что он сделает все необходимое для того, чтобы восстановиться как можно раньше.



- Первый, втягивающий этап подготовки к весенней части сезона позади. Физическим состоянием подопечных довольны?

- Я ожидал худшего. Однако ребята вернулись из отпуска в неплохих физических кондициях, практически никто не набрал лишнего веса. Если он у кого-то и был, то незначительный, всего килограмм-полтора. Уверен, что ребят в большинстве своем выполнили программу, которую раздает им наш тренерский штаб накануне отпуска. Видно, что за время каникул футболисты следили за собой, работали. Семь дней втягивающего цикла показали, что подопечные нормально перенесли эти объемы, и собственно, втянулись. В Турции же нагрузки будут еще больше. Думаю, к этому футболисты уже готовы.



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ,

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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