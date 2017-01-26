Владимир ЛЮТЫЙ: Сумы – бизнес-проект, который будет приносить прибыль

© Sport.ua. Владимир Лютый

Возглавивший ПФК «Сумы» Владимир Лютый рассказал о том, как он привез в Украину спонсоров из Китая, стратегии развитии клуба, желании сотрудничать с Фоменко и жалобе в ФИФА на грузинский «Зугдиди».

— Владимир Иванович, украинский футбол потрясла новость о новых спонсорах из Китая, изъявивших желание помочь команде Первой лиги ПФК «Сумы». Каким ветром инвесторов из Поднебесной занесло в Украину?

— Наверное, так подул ветер в сторону Сум. Если же говорить серьезно, то звезды совпали так, чтобы наш проект стартовал в этом городе. Дело в том, что один из моих бывших подопечных, футболист из Азербайджана Ильгар Набиев, игравший в молдавском «Нистру», по окончании футбольной карьеры стал бизнесменом. Мы с ним общались, он знал, что у меня есть желание воплотить в жизнь в Украине разумный футбольный проект по воспитанию футболистов, чтобы впоследствии он приносил прибыль и был бизнес-проектом. У Ильгара совместный строительно-инвестиционный бизнес с партнерами из Китая. Поэтому, когда они заинтересовались Украиной, появился вариант начать реализацию этого проекта. Выбор пал на Сумы, хотя в списке были и другие города. Но так совпало, что в Сумах есть условия для старта, есть детская спортивная база. И самое главное, что областная администрация и мэрия также заинтересованы в развитии футбола в Сумах. Так что, когда я предложил городу этот проект, тут им заинтересовались. Теперь все готовы засучить рукава и работать. Уже началась подготовка к новому сезону, поэтому времени на раскачку у нас нет.

— ПФК «Сумы» теперь принадлежит новым спонсорам из Китая?

— Нет. Клуб по-прежнему принадлежит сумскому предприятию имени Фрунзе. Мы, скажем так, взяли его в управление на определенных условиях, которые устраивают обе стороны. Сложно сейчас сказать, как распределятся пропорции его финансирования между владельцем и инвесторами. Но, думаю, получится ориентировочно 50 на 50. Вот сейчас директор завода Алексей Цымбал пошел навстречу команде в плане условий проживания футболистов, которым будет предоставлена хорошая гостиница.

— На чем основывается стратегия вашего проекта, который вы предложили Сумам?

— Необходимо выстроить современную футбольную структуру, которая подразумевает развитие детско-юношеского футбола по современным европейским методикам и воспитание футболистов для более сильных клубов. Но на первом этапе стоит задача стабилизировать состав главной команды и подняться как можно выше в турнирной таблице. Задача непростая, от шестого места, на которое мы нацеливаемся в весенней части чемпионата, отрыв составляет 13 очков. Ликвидировать такой гандикап непросто, но даже в этой ситуации я уверен, что это возможно. Самое главное, у нас есть общее желание сохранить команду и добиваться с ней поставленных целей и в перспективе ставить задачу выхода в Премьер-лигу. У всех нас настрой и желание на долгосрочную работу, как и у инвесторов, которые также понимают, что за два-три месяца сильный коллектив создать не получится.

— Кто будет вашими помощниками в тренерском штабе «Сум»?

— Тренером вратарей станет Сергей Краковский, а помощником — Юрий Кулиш. Оба большие профессионалы, больше 30 лет в футболе. Когда Леонид Кучук возглавил «Сталь», боялся, что он заберет Кулиша, но мне повезло, и в итоге он будет работать со мной в Сумах. Много помощников мне не надо, двух вполне достаточно. Что касается Ильгара Набиева, то он будет гендиректором клуба, а представители инвесторов из Китая будут приезжать на наши игры, а также смотреть матчи по интернету.

Кроме того, есть идея обсудить с Михаилом Фоменко возможность его работы в родных Сумах, чтобы он курировал спортивный интернат. Хочется поменять отношение местных тренеров к работе с молодежью.

— Осенью в Сумах на городском стадионе играл «Олимпик». Как весной будете делить с ними поле?

— Насколько я знаю, дончане тут играть уже не будут. Полем надо будет заниматься, как и базой с тренировочными полями. Предварительно все эти вопросы мы обсуждали, и город обещал всестороннюю поддержку, чтобы мы в сжатые сроки улучшили материально-техническую базу.

— До приезда в Сумы вы работали в грузинском «Зугдиди». Как расстались с этим клубом?

— За месяц до конца чемпионата покинул команду. Меня приглашал туда Святослав Сирота. Но он ушел оттуда почти сразу, когда стало ясно, что нет финансирования клуба. Я остался, не мог бросить начатое дело. Со мной по контракту в «Зугдиди» не рассчитались, поэтому в Германии обратился к адвокату, который подает жалобу в ФИФА на грузинский клуб. Это не такие большие деньги, но здесь важнее слово и соглашение, которое было дано при начале работы в Грузии.

Артем ОМЕЛЬЯНЕНКО

Источник — MatchDay

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