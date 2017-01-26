U-21. Украина сыграет с Англией и Нидерландами в отборе к Евро-2019

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Молодежная сборная Украины узнала соперников по квалификационному турниру чемпионата Европы-2019 (U-21), который пройдет в Сан-Марино.



Украина попала в четвертую группу, где сыграет с Англией, Нидерландами, Шотландией, Латвией и Андоррой.



Состав групп выглядит следующим образом:



Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино

Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия

Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова

Группа 4: Англия, Нидерланды, УКРАИНА, Шотландия, Латвия, Андорра

Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово

Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар

Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн

Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург

Победители отборочного турнира получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к Италии. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи.

Источник — Федерация футбола Украины

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