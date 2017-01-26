U-21. Украина сыграет с Англией и Нидерландами в отборе к Евро-2019

Молодежная сборная Украины узнала соперников по квалификационному турниру чемпионата Европы-2019 (U-21), который пройдет в Сан-Марино.
Украина попала в четвертую группу, где сыграет с Англией, Нидерландами, Шотландией, Латвией и Андоррой.
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино
Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия
Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова
Группа 4: Англия, Нидерланды, УКРАИНА, Шотландия, Латвия, Андорра
Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово
Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта
Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар
Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн
Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург
Победители отборочного турнира получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к Италии. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи.
Источник — Федерация футбола Украины
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