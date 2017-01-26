Дмитрий СЕЛЮК: «В Испании недовольны уровнем украинских игроков»

© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Дмитрий Селюк отметил, что по стилю украинским футболистам лучше подходит Англия или Германия.

«Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим, наоборот, в ближайшее время их там станет меньше, — считает известный футбольный агент Дмитрий Селюк. — В той же Испании недовольны уровнем украинских игроков, для которых был бы ближе по стилю чемпионат Англии или Германии, где больше борьбы. Но и там могут быть заинтересованы скорее футболистами калибра Ярмоленко или Ракицкого. А сами они еще должны захотеть туда переехать, таких зарплат, как в Украине, им там не предложат...»

«Сейчас заманчивые предложения делают в Китае, но если бразильцы за деньги готовы на все, то украинцы приживутся разве что в Шанхае. А если это будет команда из деревушки на 15 млн жителей, то от скуки сбегут через неделю. Для игроков же, так сказать, среднего уровня, хорошим вариантом может стать Турция. В частности, потому что там также хватает коррупционных схем, как в украинском чемпионате, потому клубы могут предложить хорошие зарплаты».

Источник — Вести

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