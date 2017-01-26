Анджело КАЧАВЕНДА: «Я много слышал о Шахтере и Динамо»

© ФК Заря. Анджело Качавенда

Полузащитник «Зари» Анджело Качавенда поделился первыми впечатлениями об Украине и рассказал немного о себе:

- Я родился в городе Нови-Сад. Этот город находится в 70-ти километрах от Белграда. Начал свою футбольную жизнь в клубе «Ветерник». Этот клуб находился в пригороде города Нови-Сад. В 12-ти лет перешёл в «Войводину» и она стала моим первым профессиональным клубом. В последние годы играл уже за Ю-19 этой команды, учитывая мой молодой возраст. Позиция моя на поле – опорный полузащитник.

- Как возник вариант приезда в Украину?

- «Заря» выразила заинтересованность в моих услугах, и вот я оказался здесь. Меня заметили в Сербии и пригласили на просмотр, после чего я подписал контракт.

- На сколько рассчитано твоё соглашение с «Зарёй»?

- Мой контракт рассчитан на четыре года.

- Как тебе дался переезд в Украину?

- Мне во всём помогает полузащитник «Зари» Желько Любенович. Вместе с ним мы прилетели сюда. Я не сомневался в переходе в «Зарю». Желько мне рассказал о ситуации в команде и для меня это было дополнительным стимулом.

- Сейчас иностранного футболиста привлечь в Украину очень непросто. Но ты наверняка понимаешь, что переход к нам – шаг вперёд в твоей карьере?

- Безусловно это так и я всё понимаю. Я не мог дождаться приезда в «Зарю». Верю в себя, в свои силы. Надеюсь помочь команде. Уверен, что сделал правильный выбор. Переход в «Зарю» - шаг вперёд для меня.

- Наверняка ты следил за нашими недавними играми в Лиге Европы?

- У нас транслировали по телевидению игру «Зари» с «Манчестер Юнайтед». Я смотрел этот матч. Показывали так же встречу с «Фейеноордом». Я постоянно следил за результатами клуба, а видя их, не мог дождаться своего приезда в «Зарю».

- Чем тебя привлекает наша команда?

- Своей амбициозностью в чемпионате и Еврокубках.

- Но и конкуренция у нас серьёзная…

- Я готов бороться за место в основе и понимаю, что просто так позицию на поле мне никто не подарит. Приложу все усилия, чтобы зарекомендовать себя.

- Что ты знаешь об украинском футболе в целом?

- Естественно, много слышал о «Шахтёре» и «Динамо». Кроме того, увидел, что «Заря» из года в год прибавляет.

- Была ли у тебя беседа с главным тренером?

- Да, разговаривал с ним по приезду и непосредственно перед первой тренировкой. Могу заметить, что у главного тренера и у меня День рождения в один день (улыбается).

- Можно ли сказать, что это твоё первое подробное интервью в жизни?

- Так и есть (улыбается). До этого приходилось общаться с прессой исключительно после матчей и отвечать на один-два вопроса.

Источник — ФК Заря

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