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Эдуард СОБОЛЬ: «Я остаюсь в Заре»

Переговоры с «Бешикташем» так и остались переговорами

  • 26.01.2017 11:09
  • 503 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь

Защитник «Зари» Эдуард Соболь пообщался с нами перед отлётом команды в Турцию:

- Начинаем турецкий сбор с хорошим настроением. Полны желания и энергии. Нужно всё реализовывать на футбольном поле и максимально качественно подготовиться к чемпионату.

- Как влился в тренировочный процесс в этом году?
- Без проблем. Успели во время отпуска по всем соскучиться. Как по работе, так и друг по другу. Все были рады встретиться вновь. Начался процесс подготовки, мы хорошо провели втягивающий сбор. Можно спокойно двигаться вперёд.

- Как прошёл втягивающий сбор?
- По утрам была непростая аэробика. Вечером – беговая работа и тренажёрный зал. Одним словом, были хорошие втягивающие упражнения перед насыщенной работой в Турции.

- Что-то было непривычным для тебя?
- Нет. Ко всему привыкли. Всё уже практиковалось раньше. Все рады, что приступили к работе. Немного правда крепатура похватывает (улыбается).

- Очень много читали в СМИ в период зимнего межсезонья, что тобой активно интересовался турецкий «Бешикташ»
- Приятно, что привлёк внимание такого клуба, как «Бешикташ». Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в «Заре» до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах. 

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 26.01.2017 11:35
    -2
    Вот и хорошо. Нам бы еще Будковского вернуть и тогда второе место у нас в кармане!
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