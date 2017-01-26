Эдуард СОБОЛЬ: «Я остаюсь в Заре»

© ФК Заря. Эдуард Соболь

Защитник «Зари» Эдуард Соболь пообщался с нами перед отлётом команды в Турцию:

- Начинаем турецкий сбор с хорошим настроением. Полны желания и энергии. Нужно всё реализовывать на футбольном поле и максимально качественно подготовиться к чемпионату.

- Как влился в тренировочный процесс в этом году?

- Без проблем. Успели во время отпуска по всем соскучиться. Как по работе, так и друг по другу. Все были рады встретиться вновь. Начался процесс подготовки, мы хорошо провели втягивающий сбор. Можно спокойно двигаться вперёд.

- Как прошёл втягивающий сбор?

- По утрам была непростая аэробика. Вечером – беговая работа и тренажёрный зал. Одним словом, были хорошие втягивающие упражнения перед насыщенной работой в Турции.

- Что-то было непривычным для тебя?

- Нет. Ко всему привыкли. Всё уже практиковалось раньше. Все рады, что приступили к работе. Немного правда крепатура похватывает (улыбается).

- Очень много читали в СМИ в период зимнего межсезонья, что тобой активно интересовался турецкий «Бешикташ»…

- Приятно, что привлёк внимание такого клуба, как «Бешикташ». Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в «Заре» до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах.

Источник — ФК Заря

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