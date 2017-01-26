Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Защитнику Александрии грозит 4 года дисквалификации за допинг

В организме Станислава Микицея обнаружили следы запрещенного препарата

  • 26.01.2017 10:58
  • 928 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Станислав Микицей
© Sport.ua. Станислав Микицей

Защитник «Александрии» Станислав Микицей попался на употреблении допинга, ему грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

В организме 27-летнего футболиста обнаружили следы препарата для лечения гипертонии, который относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности.

Срок наказания будет зависеть от самого футболиста. Если он признает, что принимал запрещенный препарат, то отделается двухлетним «баном». В случае отрицания своей вины – получит по полной программе все 4 года.

Если выяснится, что препарат был прописан врачом, который не имеет отношения к футболу, срок дисквалификации может составить менее двух лет. Но если в УЕФА посчитают вердикт украинской стороны слишком мягким, его могут ужесточить.

В сезоне 2016/2017 Станислав Микицей провел 12 матчей и забил 3 гола.

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Пионер
    Пионер, 26.01.2017 11:23
    -2
    Лечился от гриппа - получил дисквалификацию...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.