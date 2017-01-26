Защитнику Александрии грозит 4 года дисквалификации за допинг

Защитник «Александрии» Станислав Микицей попался на употреблении допинга, ему грозит дисквалификация сроком до 4 лет.
В организме 27-летнего футболиста обнаружили следы препарата для лечения гипертонии, который относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности.
Срок наказания будет зависеть от самого футболиста. Если он признает, что принимал запрещенный препарат, то отделается двухлетним «баном». В случае отрицания своей вины – получит по полной программе все 4 года.
Если выяснится, что препарат был прописан врачом, который не имеет отношения к футболу, срок дисквалификации может составить менее двух лет. Но если в УЕФА посчитают вердикт украинской стороны слишком мягким, его могут ужесточить.
В сезоне 2016/2017 Станислав Микицей провел 12 матчей и забил 3 гола.
Источник — Сегодня Спорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.