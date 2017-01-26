Защитнику Александрии грозит 4 года дисквалификации за допинг

© Sport.ua. Станислав Микицей

Защитник «Александрии» Станислав Микицей попался на употреблении допинга, ему грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

В организме 27-летнего футболиста обнаружили следы препарата для лечения гипертонии, который относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности.

Срок наказания будет зависеть от самого футболиста. Если он признает, что принимал запрещенный препарат, то отделается двухлетним «баном». В случае отрицания своей вины – получит по полной программе все 4 года.

Если выяснится, что препарат был прописан врачом, который не имеет отношения к футболу, срок дисквалификации может составить менее двух лет. Но если в УЕФА посчитают вердикт украинской стороны слишком мягким, его могут ужесточить.

В сезоне 2016/2017 Станислав Микицей провел 12 матчей и забил 3 гола.

Источник — Сегодня Спорт

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