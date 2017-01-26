Шальке подписал конкурента Коноплянки

© ФК Шальке. Даниэль Калиджури

«Шальке 04» подписал третьего новичка в этот трансферный период - Даниэля Калиджури. 29-летний Калиджури (15 января 1988) получил трехлетний контракт до 20 июня 2020 года.

«Мы искали игрока, который мог бы сыграть на нескольких позициях, как справа, так и слева, и который знаком с Бундеслигой. Даниэль Калиджури как раз соответствует нашим представлениям», - заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель. «После того, как Абдул Рахман Баба получил травму, нам понадобился кто-то, кто сможет закрыть левый фланг (предпочтительная позиция для украинского хавбека «Шальке» Евгения Коноплянки – прим. Sport.ua). Поэтому мы ускорили переход Калиджури, который был запланирован на лето».

«Я очень обрадовался, когда узнал, что такой большой клуб как «Шальке» проявляет ко мне интерес», - сказал Калиджури. «Я окончательно решился на переход после общения с Кристианом Хайделем и Маркусом Вайнцирлем. Они вдохновили меня, рассказав о задачах, которые ставит перед собой клуб на ближайшее будущее. Я хочу помочь команде добиться успеха».

Полузащитник, чей рост составляет 1,82, начал карьеру в клубе BSV 07 Schwenningen. В 2001-м году Калиджури перешел в SV Zimmern. Четыре года спустя талантливый игрок попал в молодежную академию «Фрайбурга». 7 ноябре 2009 года Калиджури отпраздновал дебют в Бундеслиге. Летом 2013 года он перешел в «Вольфбсург», с которым в 2015-м году выиграл Кубок Германии.

В чемпионате Германии Калиджури провел 190 матчей (23 гола), в Кубке Германии 20 (5 голов). На его счету также 8 игр в Лиге Чемпионов (1 гол) и 11 в Лиге Европы (1 гол). В мае 2015 года Калиджури, у которого помимо немецкого еще и итальянское гражданство, был вызван в сборную Италии, но в окончательную заявку не попал.

Источник — ФК Шальке

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